Evan fratello di Andrea Delogu morto in un incidente a Bellaria, schianto in moto contro due pali della luce

Evan Oscar Delogu, 18 anni, figlio di Walter e fratellastro di Andrea Delogu, è morto a Bellaria Igea Marina in un incidente stradale, dopo aver perso il controllo della sua moto. Secondo la ricostruzione, il ragazzo si è schiantato con il veicolo contro due pali della luce: inutili i soccorsi, Evan è morto sul colpo.

Morto Evan, fratello di Andrea Delogu

Il drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, costando la vita a Evan Oscar Delogu, appena diciottenne.

Il giovane, figlio di Walter Delogu e fratellastro della conduttrice di radio e tv Andrea Delogu, è stato coinvolto in uno schianto in moto, avvenuto lungo via Vittor Pisani.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime indagini della Polizia Locale, l’incidente è accaduto attorno alle 15:40. Evan stava percorrendo il rettilineo alla guida della sua moto Benelli 750 quando, per motivi ancora oggetto di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo.

La moto, dopo aver sbandato, ha urtato con violenza un primo palo dell’illuminazione pubblica per poi finire la corsa contro un secondo lampione.

I soccorsi

L’impatto, devastante, non gli ha lasciato scampo: sebbene indossasse il casco, le ferite riportate si sono rivelate letali. I soccorritori del 118 sono intervenuti con tempestività, tentando a lungo di rianimarlo, ma purtroppo ogni sforzo è stato inutile.

Il giovane è morto praticamente sul colpo a causa della violenza dell’urto. Gli agenti della Polizia Locale hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica, chiudendo la strada al traffico per consentire le operazioni tecniche.

Il pubblico ministero di turno, Davide Ercolani, ha disposto il sequestro della moto e l’avvio delle procedure di rito. La salma del ragazzo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di legge.

Il messaggio del sindaco di Bellaria

È arrivato anche il messaggio di cordoglio del sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, che ha sottolineato la particolarità di un incidente davvero sfortunato. “Il ragazzo procedeva in moto su via Vittor Pisani, una strada liscia, dritta che costeggia il parco della città, in un tratto senza innesti di altre strade a destra e sinistra” ha spiegato il primo cittadino..

“Ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un palo della luce e poi contro un secondo palo. Mi spiace veramente tanto: perdere la vita 18 anni è veramente triste. Che disastro”.

“Mio fratello è il più bello del mondo” scriveva Andrea Delogu poco più di un mese prima, su Instagram. “Non lo taggo se no si inc***a, ma dovete sapere che è il più bello del mondo”.