Donna morta investita dalla metro M1 a Milano alla fermata di Precotto, ipotesi suicidio: circolazione sospesa

La linea 1 della metropolitana di Milano è bloccata a causa di un grave incidente. Una donna sarebbe stata travolta da un treno nei pressi della fermata di Precotto. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 9:30 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale medico e sanitario, che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Non sembrano esserci dubbi sulla natura del gesto: si tratterebbe di un suicidio. La circolazione dei treni è al momento ferma tra Sesto Marelli e Rovereto.

Una persona si è gettata sotto un treno della metropolitana, sulla linea M1 di Milano. La ricostruzione ufficiale parla di suicidio. Per i soccorritori non c’è stato altro da fare che constatare la morte della donna, una cinquantenne travolta dal convoglio alla stazione di Precotto.

La tragedia si è verificata intorno alle 9:30, quando la donna si sarebbe lanciata dalla banchina sui binari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale medico: ai primi è spettato il compito di estrarre il corpo.

Il gesto volontario è avvenuto poco dopo un altro episodio che aveva già rallentato la linea M1, quando un uomo si è sentito male sulla banchina della fermata Duomo. Le due notizie si sono accavallate, ma ora c’è la conferma: la vittima è una donna di 50 anni.

Nella mattinata di giovedì 30 ottobre si sono verificati due episodi che hanno causato il rallentamento della linea. Il primo, meno grave, ha comunque bloccato i treni per circa una ventina di minuti: un uomo a bordo si sarebbe infatti sentito male.

Per questo sono sopraggiunti i soccorsi e, alla fermata Duomo, l’uomo è stato accompagnato sulla banchina e medicato. I disagi sono quindi iniziati intorno alle 8:40.

Poco dopo, circa un’ora più tardi, una donna di 50 anni è stata travolta da un treno. Secondo le ricostruzioni del personale della metropolitana e dei testimoni, non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.

A causa del tragico evento, la metro M1 risulta rallentato bloccata in diverse stazioni. Da qui la necessità di bus sostitutivi, che sono stati velocemente disposti dall’ente.

Di seguito la lista degli autobus sostitutivi:

Rovereto verso Rho e verso Bisceglie i bus fermano in viale Monza, prima di Martiri Oscuri. Verso Sesto i bus fermano in viale Monza, dopo via Rovereto;

verso Rho e verso Bisceglie i bus fermano in viale Monza, prima di Martiri Oscuri. Verso Sesto i bus fermano in viale Monza, dopo via Rovereto; Turro verso Rho e Bisceglie i bus fermano viale Monza, dopo via Jean Joures. Verso Sesto i bus fermano in viale Monza dopo via della Torre;

verso Rho e Bisceglie i bus fermano viale Monza, dopo via Jean Joures. Verso Sesto i bus fermano in viale Monza dopo via della Torre; Gorla verso Rho/Bisceglie e verso Sesto i bus fermano in viale Monza\Pirano, insieme alla linea 44;

verso Rho/Bisceglie e verso Sesto i bus fermano in viale Monza\Pirano, insieme alla linea 44; Precotto verso Rho e verso Bisceglie i bus fermano in viale Monza prima di via Rucellai, insieme alla linea 51. Verso Sesto i bus fermano viale Monza dopo via Cislaghi;

verso Rho e verso Bisceglie i bus fermano in viale Monza prima di via Rucellai, insieme alla linea 51. Verso Sesto i bus fermano viale Monza dopo via Cislaghi; Villa San Giovanni verso Rho e verso Bisceglie i bus fermano in viale Monza dopo via Vipacco, insieme alla 51 e via Sant’Uguzzone, insieme alle linee 51, 81 e 87. Verso Sesto i bus fermano in viale Monza prima di via Pindaro, insieme alla linea 51 e viale Monza prima di via Empedocle, insieme alle linee 51 e 81;

verso Rho e verso Bisceglie i bus fermano in viale Monza dopo via Vipacco, insieme alla 51 e via Sant’Uguzzone, insieme alle linee 51, 81 e 87. Verso Sesto i bus fermano in viale Monza prima di via Pindaro, insieme alla linea 51 e viale Monza prima di via Empedocle, insieme alle linee 51 e 81; Sesto Marelli verso Rho e verso Bisceglie i bus fermano in viale;

verso Rho e verso Bisceglie i bus fermano in viale; Monza dopo via Fiume, insieme alle linee 51, 81 e 87. Verso Sesto i bus fermano in viale Monza prima di via Edison, insieme alle linee 51, 81 e 87.