Un arresto a Firenze, dove un uomo è stato bloccato dai Carabinieri dopo essere stato sorpreso a danneggiare la cabina di guida di un mezzo pubblico e a sottrarre un giubbotto di servizio. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione dell’autista, che ha fornito una descrizione dettagliata del sospetto.

La segnalazione dell’autista e l’intervento dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale sono intervenuti in viale Benedetto Croce, presso una fermata di autobus di linea. L’autista del mezzo, dipendente della società Autolinee Toscane, aveva appena terminato la corsa e fatto scendere i passeggeri quando ha notato la presenza di un uomo ancora a bordo.

L’uomo, con il volto coperto da un foulard amaranto e un gilet catarifrangente, stava utilizzando un martellino frangi-vetro per danneggiare gli arredi interni del bus. L’autista, mantenendosi a distanza di sicurezza, ha osservato la scena e ha potuto fornire una descrizione precisa del soggetto alle forze dell’ordine.

L’identificazione e l’arresto

Grazie alle informazioni raccolte, i Carabinieri hanno individuato il sospetto a poche centinaia di metri dal luogo dell’intervento. L’uomo, che indossava ancora il giubbotto di servizio con la scritta “Autolinee Toscane” e gli indumenti utilizzati per travisarsi, è stato fermato e identificato.

Durante il controllo, i militari hanno recuperato il giubbotto sottratto e hanno posto sotto sequestro sia la bandana sia il gilet catarifrangente utilizzati per il travisamento. Il giubbotto è stato poi restituito al legittimo proprietario.

I danni al mezzo pubblico

Nel corso del sopralluogo, i Carabinieri hanno accertato che la cabina di guida dell’autobus aveva subito danni significativi, tali da impedirne l’immediato riutilizzo. L’episodio ha quindi causato non solo un danneggiamento ma anche un’interruzione del servizio pubblico, almeno per quel mezzo. L’uomo è stato tratto in arresto per danneggiamento e furto.

Il contesto dell’episodio

L’episodio si è verificato a Firenze, presso una fermata di autobus in viale Benedetto Croce. Il tempestivo intervento dell’autista e la collaborazione con i Carabinieri hanno permesso di risolvere rapidamente la situazione e di limitare i danni, restituendo il materiale sottratto e assicurando il sospetto alla giustizia.

