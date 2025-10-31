Incidente a Valfurva, scuolabus cade nel torrente Frodolfo: ipotesi malore per l'autista, feriti 4 ragazzi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Uno scuolabus che stava portando nove studenti a Bormio, in Valtellina, è uscito di strada nel territorio del comune di Valfurva per poi precipitare per alcuni metri e finire nel torrente Frodolfo. Quattro dei passeggeri, tutti minorenni, e l’autista di 39 anni, sono rimasti feriti e sono stati portati all’ospedale Morelli di Sondalo.

Nella giornata del 31 ottobre uno scuolabus che portava a Bormio 9 studenti è uscito di strada a pochi chilometri dal centro abitato di Santa Caterina di Valfurva, in Valtellina.

Il mezzo avrebbe lasciato la carreggiata e sarebbe precipitato nella vallata per alcuni metri, fino a terminare la propria corsa nel letto del torrente Frodolfo, che scorre lungo la valle.

In seguito all’incidente la strada statale 300 del Passo di Gavia è provvisoriamente chiusa al traffico proprio presso Valfurva, in provincia di Sondrio, per permettere le operazioni di recupero del mezzo.

L’intervento dei vigili del fuoco

Dopo che è stato lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tirano, in Valtellina, e i vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto.

Sono quindi cominciate le operazioni di recupero, prima dei feriti, e poi del mezzo stesso, finito nel letto del torrente Frodolfo all’altezza del chilometro 5 e 400 metri della strada statale.

La viabilità della statale, chiusa per permettere lo svolgimento delle operazioni di recupero, è gestita dai carabinieri della compagnia di Tirano e dal personale dell’Anas.

Le cause dell’incidente

Quattro dei nove ragazzi che viaggiavano sul bus, tutti minorenni, sono rimasti lievemente feriti e sono stati trasportati all’ospedale Morelli di Sondalo per accertamenti.

La causa dell’incidente sarebbe un malore che avrebbe colto l’autista dell’autobus, di 39 anni. L’uomo avrebbe quindi perso il controllo del mezzo, che sarebbe finito nel torrente.

Il 39enne è anche il più grave dei cinque feriti totali dell’incidente. Anche lui è stato ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.