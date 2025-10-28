Incidente sulla A4 tra Bergamo e Trezzo, due feriti e traffico bloccato verso Milano con 9 km di code

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Forti disagi alla circolazione sull’autostrada A4 in seguito a un incidente che ha causato due feriti, di cui almeno uno in condizioni molto gravi. Lo scontro tra tre vetture è avvenuto tra Capriate San Gervasio e Trezzo sull’Adda, bloccando il traffico in direzione Milano e provocando 9 chilometri di code.

L’incidente tra Capriate e Trezzo

L’incidente si è verificato intorno alle 5.30 di martedì 28 ottobre, nel tratto di autostrada A4 a cavallo tra la provincia di Bergamo e la città metropolitana di Milano, all’altezza del km 159.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e un’automedica in codice rosso, inviate dall’Agenzia Areu per soccorrere un uomo di 49 anni e una donna di 39 coinvolti nell’impatto tra tre auto.

Il tratto dell’autostrada A4 tra Capriate e Trezzo sull’Adda interessato dall’incidente

I soccorsi in autostrada

Uno dei due feriti è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII in condizioni apparse da subito critiche.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco, il personale di Autostrade per l’Italia e gli agenti della polizia stradale, per mettere in sicurezza l’area ed effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro.

Traffico bloccati verso Milano

Le operazioni di soccorso tra le due carreggiate hanno inevitabilmente portato a ripercussioni sulla viabilità della Milano-Brescia, con 9 chilometri di code in direzione di Milano.

Autostrade per l’Italia ha comunicato che il traffico si sta via via smaltendo su tutte le corsie disponibili. Il gestore consiglia per le auto che da Brescia sono dirette al capoluogo lombardo di imboccare l’uscita di Seriate e procedere attraverso la viabilità ordinaria, per poi rientrare in A4 all’altezza di Trezzo.

A chi viaggia su lunghe percorrenze verso Milano si consiglia invece di percorrere la A35 Bre.Be.Mi., poi la A58 Tangenziale Est Esterna di Milano e rientrare in A4 all’altezza di Agrate.

Per i mezzi pesanti l’uscita raccomandata è sempre Seriate, per poi percorrere la SS498 e rientrare in A35 Bre.Be.Mi. all’altezza di Romano di Lombardia.