Chi è Josep Martinez, secondo portiere dell'Inter coinvolto nell'incidente a Fenegrò in cui è morto un anziano

Josep Martinez, portiere spagnolo classe 1998 in forza all’Inter, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Fenegrò, nel Comasco, in cui è morto un anziano che si trovava su una carrozzina. L’estremo difensore ha iniziato la sua carriera in Spagna, tra Alzira, Barcellona e Las Palmas, per poi trasferirsi in Germania al Lipsia e poi in Italia, prima al Genoa e poi all’Inter.

Gli inizi di carriera del portiere Josep Martinez

Josep Martinez, nato ad Alzira il 27 maggio 1998, ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio a 5 anni, nella squadra locale. Successivamente, il suo talento è stato notato in un torneo giovanile dal Barcellona. In blaugrana è rimasto dal 2015 al 2017, prima del trasferimento al Las Palmas.

Nel 2020 Martinez ha lasciato la Spagna per trasferirsi in Germania e indossare la maglia del Lipsia.

Josep Martinez, in campo con la maglia dell’Inter nella partita disputata contro il Napoli lo scorso 1° marzo.

Josep Martinez in Italia, dal Genoa all’Inter

Il trasferimento in Italia risale al 2022, quando si è accasato al Genoa.

Le ottime prove con la maglia del club rossoblu sono valse a Josep Martinez, nell’estate 2024, il trasferimento all’Inter. Pagato 15 milioni di euro (bonus inclusi) è risultato essere il giocatore più pagato dal club milanese in quella finestra di calciomercato.

In nerazzurro lo spagnolo ricopre il ruolo di secondo portiere, alle spalle del più esperto Sommer.

L’incidente di Josip Martinez a Fenegrò

Nella mattinata di martedì 28 ottobre, il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Fenegrò, in provincia di Como, vicino ad Appiano Gentile (dove si trova il centro d’allenamento della squadra nerazzurra).

Nel sinistro ha perso la vita un anziano di 81 anni, che al momento dell’impatto con l’automobile guidata dal calciatore si trovava in strada su una carrozzina elettrica.

In seguito all’incidente stradale, l’Inter ha ritenuto opportuno annullare la conferenza stampa dell’allenatore Christian Chivu, che era prevista alle ore 14 alla Pinetina, in vista della partita di campionato di mercoledì contro la Fiorentina.

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù, che si sono subito attivati per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.