Il portiere dell'Inter Josep Martinez investe e uccide anziano in carrozzina a Fenegrò vicino Appiano Gentile

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un uomo di 81 anni in carrozzina è stato investito e ucciso da un’auto a Fenegrò, in provincia di Como. Alla guida dell’auto Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter. La tragedia è avvenuta lungo la provinciale 32, non lontano dal centro di allenamento dei nerazzurri ad Appiano Gentile. Il calciatore spagnolo si è subito fermato a prestare i primi soccorsi all’anziano, sul posto 118 e carabinieri.

Josep Martinez dell’Inter investe e uccide un anziano

Il tragico incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 28 ottobre, a Fenegrò, in provincia di Como.

Un anziano in carrozzina è stato travolto e ucciso da un’auto guidata dal secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez. Lo riporta Repubblica.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà L’incidente a Fenegrò, in provincia di Como

È accaduto poco prima delle 10 lungo la provinciale 32, non lontano dal centro d’allenamento dell’Inter ad Appiano Gentile.

L’incidente a Fenegrò vicino Appiano Gentile, morto 81enne

Il calciatore spagnolo dell’Inter, 27 anni, si è subito fermato per prestare soccorso all’anziano, un uomo di 81 anni.

Sul luogo dell’incidente, riferisce QuiComo, sono intervenuti l’ambulanza del 118 e l’elisoccorso di Como.

Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari: è morto sul posto.

Illeso Martinez, non ha riportato ferite ma è in stato di choc.

La dinamica

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e gli accertamenti di rito.

Ancora da chiarire cosi sia successo: secondo una prima ricostruzione, l’anziano era in carrozzina elettrica e stava procedendo lungo la pista ciclabile.

Tra le ipotesi quella del malore: l’anziano potrebbe essersi sentito male e avrebbe invaso la strada, proprio mentre stava transitando l’auto condotta dal giocatore dell’Inter.

In seguito alla tragedia l’Inter ha annullato la conferenza stampa dell’allenatore Cristian Chivu prevista per le 14, alla vigilia della partita con la Fiorentina.