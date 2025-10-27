Solange Rizzetto morta folgorata sotto la doccia a Novellara vicino Reggio: accertamenti su una stufetta

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia a Novellara, nel Reggiano: una ragazza di 28 anni è stata trovata morta nel bagno della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione Solange Samantha Rizzetto, questo il nome della giovane, sarebbe rimasta folgorata mentre si trovava sotto la doccia. In corso le indagini dei carabinieri e gli accertamenti su una stufetta elettrica trovata accanto alla ragazza, che potrebbe aver provocato l’incidente.

Ragazza morta folgorata in bagno a Novellara

La tragedia è avvenuta nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 ottobre a Novellara, in provincia di Reggio Emilia.

Una ragazza di 28 anni, Solange Samantha Rizzetto, è stata trovata morta nel bagno della sua abitazione in Strada Boschi, alla periferia della cittadina. Lo riporta Ansa.

A lanciare l’allarme attorno alle 3 è stata la nonna della ragazza, che l’ha trovata riversa nella doccia.

Solange Rizzetto morta a 28 anni

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti l’ambulanza e l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Per la giovane però non c’è stato nulla da fare, inutili i tentativi di rianimarla da parte del personale sanitario.

Originaria di Cuba, in Italia fin da quando era giovanissima, Solange Rizzetto lavorava come cameriera in un ristorante di Correggio. Lo riporta Il Resto del Carlino.

Le indagini: accertamenti su una stufetta elettrica

Sul posto anche i carabinieri di Gualtieri e di Guastalla che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Al momento tutto lascia pensare a una tragica fatalità, la ragazza sarebbe stata folgorata da una scarica elettrica mentre faceva la doccia.

Saranno fatti accertamenti su una stufetta elettrica che è stata trovata accanto al corpo e che potrebbe aver causato l’incidente.

La salma della ragazza è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Reggio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La procura di Reggio Emilia potrebbe disporre nelle prossime ore l’autopsia per accertare con precisione le cause del decesso.