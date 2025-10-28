Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due denunce per interruzione di servizio pubblico a Como, dove una coppia residente a Cantù è stata fermata dalla Polizia dopo aver impedito la partenza di un autobus colpendolo con calci e pugni. I due, una donna di 46 anni e un uomo di 30 anni con precedenti, sono stati identificati e denunciati.

I fatti: autobus bloccato da una coppia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella mattinata di ieri in località Lora, a Como, a seguito di una segnalazione giunta al 112 NUE da parte di un autista di autobus di linea.

L’episodio si è verificato quando una coppia, composta da una 46enne e un 30enne, entrambi residenti a Cantù, ha tentato di salire su un autobus che non era autorizzato a partire. Nonostante l’invito dell’autista a utilizzare il mezzo posizionato davanti, i due hanno reagito con violenza, colpendo portiere e parabrezza del bus con calci e pugni. Questo comportamento ha impedito la ripartenza del veicolo, causando un ritardo e un conseguente disservizio per gli altri passeggeri.

L’intervento della Polizia e la denuncia

Gli agenti della Volante dell’U.P.G.S.P., giunti rapidamente sul posto, hanno raccolto la testimonianza dell’autista e ricostruito la dinamica dei fatti. Dopo aver identificato i responsabili, li hanno accompagnati in Questura, dove sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio.

I precedenti dei protagonisti

Dai successivi accertamenti effettuati dalla Polizia è emerso che il 30enne aveva già a carico precedenti per reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione e furto. La 46enne, invece, risultava destinataria di sanzioni amministrative per detenzione di sostanze stupefacenti.

IPA