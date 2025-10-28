Interruzione di servizio pubblico a Como, coppia prende a calci e pugni un autobus: follia al quartiere Lora
Due residenti di Cantù denunciati a Como per interruzione di servizio pubblico dopo aver bloccato un autobus con calci e pugni.
Due denunce per interruzione di servizio pubblico a Como, dove una coppia residente a Cantù è stata fermata dalla Polizia dopo aver impedito la partenza di un autobus colpendolo con calci e pugni. I due, una donna di 46 anni e un uomo di 30 anni con precedenti, sono stati identificati e denunciati.
I fatti: autobus bloccato da una coppia
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella mattinata di ieri in località Lora, a Como, a seguito di una segnalazione giunta al 112 NUE da parte di un autista di autobus di linea.
L’episodio si è verificato quando una coppia, composta da una 46enne e un 30enne, entrambi residenti a Cantù, ha tentato di salire su un autobus che non era autorizzato a partire. Nonostante l’invito dell’autista a utilizzare il mezzo posizionato davanti, i due hanno reagito con violenza, colpendo portiere e parabrezza del bus con calci e pugni. Questo comportamento ha impedito la ripartenza del veicolo, causando un ritardo e un conseguente disservizio per gli altri passeggeri.
L’intervento della Polizia e la denuncia
Gli agenti della Volante dell’U.P.G.S.P., giunti rapidamente sul posto, hanno raccolto la testimonianza dell’autista e ricostruito la dinamica dei fatti. Dopo aver identificato i responsabili, li hanno accompagnati in Questura, dove sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio.
I precedenti dei protagonisti
Dai successivi accertamenti effettuati dalla Polizia è emerso che il 30enne aveva già a carico precedenti per reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione e furto. La 46enne, invece, risultava destinataria di sanzioni amministrative per detenzione di sostanze stupefacenti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.