Scioperi settimana dal 3 al 9 novembre 2025 e città coinvolte: fermi bus, treni, sanità (e agitazione in Rai)
L'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 3 al 9 Novembre 2025
La settimana dal 3 al 9 Novembre 2025 si preannuncia intensa sul fronte delle mobilitazioni sindacali. Nei trasporti spiccano gli stop del trasporto pubblico locale a Milano e Monza (Gruppo ATM), Palermo (AMAT), Messina (ATM) e Latina (CSC Mobilità), con fasce orarie differenziate e possibili ripercussioni su bus, tram e metropolitane. Sulle autostrade è previsto uno sciopero del personale di Autostrade per l’Italia in diverse province del Nord. Capitolo treni e servizi ferroviari: si fermano in Emilia-Romagna il trasporto merci su rotaia (Dinazzano Po) e nel Lazio gli appalti ferroviari (Coopservice). Nella sanità, oltre a varie aziende sanitarie locali, spicca l’astensione dei medici di medicina generale promossa dallo Snami. Nel comparto “Altro” si segnalano i dipendenti delle farmacie private, più azioni nel Comune di Bologna, alla RAI di Milano, negli istituti di vigilanza e nel settore acqua. Di seguito il quadro completo, con luoghi, sigle e modalità.
TRASPORTI
Settimana con più scioperi nel comparto trasporti, tra TPL, autostrade e servizi legati ai treni. Possibili disagi nelle principali città e su alcune direttrici strategiche.
Autostrade
Azioni mirate su turni del personale operativo e amministrativo in diverse province del Nord.
|7 Novembre 2025 — Piacenza, Parma, Varese, Como, Milano, Bergamo, Brescia, Lodi — Autostrade per l’Italia
|Uiltrasporti
|1° turno 2:00-6:00; 2° turno 10:00-14:00; 3° turno 18:00-22:00. Personale tecnico/amministrativo: ultime 4 ore del turno
Ferrovia
Stop nel trasporto merci su rotaia in Emilia-Romagna e negli appalti ferroviari nel Lazio; orari e impatti differenziati.
|3 Novembre 2025 — Emilia-Romagna — Dinazzano Po (merci su rotaia)
|Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Autoferrotramvieri
|9:00-17:00
|7 Novembre 2025 — Lazio — Appalti ferroviari (Coopservice Scdpa)
|Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Salpas Orsa, Slm Fast Confsal
|Intero turno lavorativo
Trasporto pubblico locale
Fasce orarie diverse in quattro città: Milano/Monza, Palermo, Messina e Latina. Possibili riduzioni di corse su bus, tram e metro.
|7 Novembre 2025 — Milano e Monza e della Brianza — Gruppo ATM
|Al Cobas
|Superficie/Metro/Agenti di stazione/Serv. Poma: 8:45-15:00 e 18:00-fine servizio; NET urbano Monza: 9:00-11:50 e 14:50-fine servizio; extraurbano Trezzo: 8:45-15:00 e 18:00-fine servizio
|7 Novembre 2025 — Palermo — AMAT
|Cub Trasporti
|8:30-17:30 e 20:30-23:59
|7 Novembre 2025 — Messina — ATM Messina
|Fit Cisl, Faisa Cisal, Orsa Trasporti
|16:01-20:00
|7 Novembre 2025 — Latina — CSC Mobilità
|Ugl Fna, Uiltrasporti, Filt Cgil
|Da inizio servizio-6:30; 9:30-13:30; 16:30-fine servizio
SANITÀ
Medici di medicina generale
Astensione su base nazionale con articolazione oraria per settore, possibili effetti su visite e servizi ambulatoriali.
|5 Novembre 2025 — Italia — Medici di medicina generale
|Snami
|Modalità oraria articolata per settore
Servizio sanitario nazionale
Scioperi territoriali in Sardegna, Piemonte, Veneto e area Milano (servizi collegati), con impatti su turni e prestazioni non urgenti.
|3 Novembre 2025 — Magenta — Verux Security (servizi collegati SSN)
|Flai
|Intera giornata
|3 Novembre 2025 — Verbano-Cusio-Ossola — ASL VCO
|Uil Fpl
|Intera giornata o turno di lavoro
|4 Novembre 2025 — Oristano — ASL Oristano
|Nursing Up
|00:00-24:00
|6 Novembre 2025 — Treviso — ULSS 2 Marca Trevigiana
|Fp Cgil
|8:00-11:00
ALTRO
Acqua
Mobilitazione nel Reggino con coinvolgimento del consorzio acquedottistico intercomunale.
|7 Novembre 2025 — Seminara, Melicuccà, Palmi — Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina
|Fp Cgil
|Intera giornata lavorativa
Farmacie
Coinvolti i lavoratori dipendenti da farmacie private su tutto il territorio nazionale.
|6 Novembre 2025 — Italia — Farmacie private (Federfarma)
|Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil
|00:01-24:00
Istituti di vigilanza
Stop nei servizi di vigilanza con possibili riflessi su turni e presidi.
|3 Novembre 2025 — Milano — Vedetta 2 Mondialpol
|Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs
|Intera giornata (tutti i turni)
Radio e TV
Agitazione presso la sede RAI di Milano per l’intero turno di lavoro.
|5 Novembre 2025 — Milano — RAI
|RSU Rai Milano, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Snater, Silar, Libersind-Confsal
|Intero turno di lavoro
Regioni e Autonomie Locali
Più sigle in sciopero al Comune di Bologna, con impatti potenziali su servizi amministrativi e scolastici 0-6.
|6 Novembre 2025 — Bologna — Comune di Bologna
|Sgb, Usb Pi
|Intera giornata
|6 Novembre 2025 — Bologna — Comune di Bologna (servizi 0-6)
|Adi
|Intera giornata del personale dei servizi 0-6
|6 Novembre 2025 — Bologna — Comune di Bologna
|Cobas
|Intera giornata
|6 Novembre 2025 — Bologna — Comune di Bologna
|Csa
|Intera giornata
|6 Novembre 2025 — Bologna — Comune di Bologna
|Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl
|Intera giornata
Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche
degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.