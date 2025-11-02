Scioperi settimana dal 3 al 9 novembre 2025 e città coinvolte: fermi bus, treni, sanità (e agitazione in Rai)

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La settimana dal 3 al 9 Novembre 2025 si preannuncia intensa sul fronte delle mobilitazioni sindacali. Nei trasporti spiccano gli stop del trasporto pubblico locale a Milano e Monza (Gruppo ATM), Palermo (AMAT), Messina (ATM) e Latina (CSC Mobilità), con fasce orarie differenziate e possibili ripercussioni su bus, tram e metropolitane. Sulle autostrade è previsto uno sciopero del personale di Autostrade per l’Italia in diverse province del Nord. Capitolo treni e servizi ferroviari: si fermano in Emilia-Romagna il trasporto merci su rotaia (Dinazzano Po) e nel Lazio gli appalti ferroviari (Coopservice). Nella sanità, oltre a varie aziende sanitarie locali, spicca l’astensione dei medici di medicina generale promossa dallo Snami. Nel comparto “Altro” si segnalano i dipendenti delle farmacie private, più azioni nel Comune di Bologna, alla RAI di Milano, negli istituti di vigilanza e nel settore acqua. Di seguito il quadro completo, con luoghi, sigle e modalità.

TRASPORTI

Settimana con più scioperi nel comparto trasporti, tra TPL, autostrade e servizi legati ai treni. Possibili disagi nelle principali città e su alcune direttrici strategiche.

Autostrade

Azioni mirate su turni del personale operativo e amministrativo in diverse province del Nord.

7 Novembre 2025 — Piacenza, Parma, Varese, Como, Milano, Bergamo, Brescia, Lodi — Autostrade per l’Italia Uiltrasporti 1° turno 2:00-6:00; 2° turno 10:00-14:00; 3° turno 18:00-22:00. Personale tecnico/amministrativo: ultime 4 ore del turno

Ferrovia

Stop nel trasporto merci su rotaia in Emilia-Romagna e negli appalti ferroviari nel Lazio; orari e impatti differenziati.

3 Novembre 2025 — Emilia-Romagna — Dinazzano Po (merci su rotaia) Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Autoferrotramvieri 9:00-17:00 7 Novembre 2025 — Lazio — Appalti ferroviari (Coopservice Scdpa) Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Salpas Orsa, Slm Fast Confsal Intero turno lavorativo

Trasporto pubblico locale

Fasce orarie diverse in quattro città: Milano/Monza, Palermo, Messina e Latina. Possibili riduzioni di corse su bus, tram e metro.

7 Novembre 2025 — Milano e Monza e della Brianza — Gruppo ATM Al Cobas Superficie/Metro/Agenti di stazione/Serv. Poma: 8:45-15:00 e 18:00-fine servizio; NET urbano Monza: 9:00-11:50 e 14:50-fine servizio; extraurbano Trezzo: 8:45-15:00 e 18:00-fine servizio 7 Novembre 2025 — Palermo — AMAT Cub Trasporti 8:30-17:30 e 20:30-23:59 7 Novembre 2025 — Messina — ATM Messina Fit Cisl, Faisa Cisal, Orsa Trasporti 16:01-20:00 7 Novembre 2025 — Latina — CSC Mobilità Ugl Fna, Uiltrasporti, Filt Cgil Da inizio servizio-6:30; 9:30-13:30; 16:30-fine servizio

SANITÀ

Medici di medicina generale

Astensione su base nazionale con articolazione oraria per settore, possibili effetti su visite e servizi ambulatoriali.

5 Novembre 2025 — Italia — Medici di medicina generale Snami Modalità oraria articolata per settore

Servizio sanitario nazionale

Scioperi territoriali in Sardegna, Piemonte, Veneto e area Milano (servizi collegati), con impatti su turni e prestazioni non urgenti.

3 Novembre 2025 — Magenta — Verux Security (servizi collegati SSN) Flai Intera giornata 3 Novembre 2025 — Verbano-Cusio-Ossola — ASL VCO Uil Fpl Intera giornata o turno di lavoro 4 Novembre 2025 — Oristano — ASL Oristano Nursing Up 00:00-24:00 6 Novembre 2025 — Treviso — ULSS 2 Marca Trevigiana Fp Cgil 8:00-11:00

ALTRO

Acqua

Mobilitazione nel Reggino con coinvolgimento del consorzio acquedottistico intercomunale.

7 Novembre 2025 — Seminara, Melicuccà, Palmi — Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina Fp Cgil Intera giornata lavorativa

Farmacie

Coinvolti i lavoratori dipendenti da farmacie private su tutto il territorio nazionale.

6 Novembre 2025 — Italia — Farmacie private (Federfarma) Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil 00:01-24:00

Istituti di vigilanza

Stop nei servizi di vigilanza con possibili riflessi su turni e presidi.

3 Novembre 2025 — Milano — Vedetta 2 Mondialpol Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Intera giornata (tutti i turni)

Radio e TV

Agitazione presso la sede RAI di Milano per l’intero turno di lavoro.

5 Novembre 2025 — Milano — RAI RSU Rai Milano, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Snater, Silar, Libersind-Confsal Intero turno di lavoro

Regioni e Autonomie Locali

Più sigle in sciopero al Comune di Bologna, con impatti potenziali su servizi amministrativi e scolastici 0-6.

6 Novembre 2025 — Bologna — Comune di Bologna Sgb, Usb Pi Intera giornata 6 Novembre 2025 — Bologna — Comune di Bologna (servizi 0-6) Adi Intera giornata del personale dei servizi 0-6 6 Novembre 2025 — Bologna — Comune di Bologna Cobas Intera giornata 6 Novembre 2025 — Bologna — Comune di Bologna Csa Intera giornata 6 Novembre 2025 — Bologna — Comune di Bologna Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl Intera giornata

Per conoscere ulteriori dettagli, aggiornamenti ed eventuali revoche

degli scioperi, controllate sempre il sito www.cgsse.it (Commissione Garanzia Sciopero) da cui questi dati sono tratti

