Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma, il video del primo crollo e le immagini del secondo cedimento

Lunedì 3 novembre, tra le 11:30 e le 13, la Torre dei Conti ai Fori Imperiali di Roma ha subìto due cedimenti. In occasione del primo crollo, uno degli 11 operai impegnati nella ristrutturazione è rimasto sotto le macerie, venendo estratto dai vigili del fuoco con un trauma cranico: è ricoverato in codice rosso. Mentre i pompieri stavano cercando di liberare un suo collega, rimasto imprigionato tra i calcinacci ma cosciente, almeno fino al secondo cedimento: la Torre è stata avvolta da una nube giallastra, per fortuna i soccorritori, che ne sono stati investiti, sono illesi.

Inchiesta per lesioni colpose

ANSA riferisce che l’ipotesi principale è quella del cedimento interno della struttura, attualmente in fase di ristrutturazione.

Sulla vicenda indagano i carabinieri e i tecnici della Asl: la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per lesioni colpose.

Il video del secondo crollo

Il momento del secondo cedimento:

Dopo il nuovo crollo, si teme per la vita del secondo operaio.

Un vigile del fuoco, secondo ANSA, è stato trasportato dal 118 all’ospedale Oftalmico: avrebbe riportato un’irritazione agli occhi.

Il racconto dei testimoni

La titolare del bar in largo Corrado Ricci, davanti alla Torre dei Conti, ha raccontato all’Adnkronos di aver "sentito un boato intorno alle 11:20. Un rumore sordo, a cui però ci eravamo abituati in queste settimane per il cantiere. Poi abbiamo capito che era molto più forte e diverso. Ci siamo precipitati all’esterno e abbiamo visto la Torre staccarsi. La prima cosa a cui ho pensato sono stati gli operai, nostri clienti, che vengono qui ogni giorno".

Altri hanno detto di aver visto "un operaio cadere".

Le parole del presidente Francesco Rocca sui feriti

Nel frattempo il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ripreso da ANSA a margine dell’inaugurazione del nuovo polo interaziendale trapianti al San Camillo Forlanini, ha ringraziato il personale sanitario e i vigili del fuoco: "Una persona è stata portata al San Giovanni, ma è assolutamente fuori pericolo, e altri due hanno rifiutato il ricovero, quindi probabilmente erano soltanto escoriazioni. Non conosco i dettagli, però sicuramente non erano in pericolo di vita",