Andrea Delogu informata al telefono della morte del fratello Evan, stava andando negli studi Rai di Ballando

Andrea Delogu ha ricevuto la chiamata che la informava della morte del fratello mentre era in macchina, diretta agli studi di Ballando con le stelle. Non si è presentata: ha fatto tornare l’auto verso Bellaria Igea Marina, dove è rientrata per raggiungere la famiglia. Walter Delogu, sui social, ha lasciato un messaggio per il figlio e ha voluto raccontare a tutti chi fosse Evan Oscar, morto in un incidente stradale a soli 18 anni.

La chiamata per Andrea Delogu

Andrea Delogu era in viaggio per andare negli studi di Ballando con le stelle quando le è arrivata la telefonata. La conduttrice e attrice era in macchina e ha appreso la notizia della morte del giovane fratello, Evan Oscar, di appena 18 anni.

La produzione di Ballando con le stelle si è fermata. Lo show è andato avanti, ma fonti interne raccontano che l’atmosfera nei corridoi del programma era sospesa. Tanta incredulità per una perdita simile e un’inevitabile tristezza.

Delogu ha ricevuto i messaggi di cordoglio dei colleghi, ma ovviamente non si è presentata negli studi. Ha lasciato il programma per quella giornata ed è tornata a Bellaria Igea Marina, vicino Rimini.

L’incidente in moto

Anche il sindaco è sconvolto. Filippo Giorgetti ha descritto il tragico incidente come qualcosa di difficile da concepire. “La strada era liscia, dritta”, racconta. Evan Oscar stava percorrendo la via che costeggia il parco della città: un tratto senza incroci, considerato non pericoloso.

“Ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un palo della luce, poi contro un secondo palo”, spiega. “Mi spiace veramente tanto: perdere la vita a 18 anni è tristissimo”, aggiunge.

Chi era Evan

Walter Delogu, volto noto della televisione dopo il documentario che ha raccontato le vicende della comunità di San Patrignano, ha voluto ricordare sui social chi fosse suo figlio.

In un post su Facebook ha scritto: “Vi dico chi era mio figlio” e ha iniziato il racconto. Non solo “il più bello di tutti”, come lo descriveva la sorella Andrea, ma anche un giovane che studiava ed era autonomo. Il padre ha ricordato i gesti semplici, come “lavava i piatti” o “ha da sempre lavorato in estate”.

Proprio con il suo lavoro, Evan Oscar era riuscito a comprarsi quella “maledetta moto”. Walter ha deciso che venderà il mezzo a due ruote, aggiungendo: “La tua macchina arriverà venerdì, venderemo la nostra e terremo la tua per sempre”. Poi un ultimo saluto, come se parlasse al figlio: “A presto, amore. Tra non molto ti raggiungerò e rideremo insieme”.