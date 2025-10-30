Floyd Roger Myers Jr morto a 42 anni, era un attore della serie "Willy il Principe di Bel Air" con Will Smith

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’attore Floyd Roger Myers Jr, visto anche nella serie Willy il Principe di Bel Air con Will Smith, è morto all’età di 42 anni. Sua madre, Renee Trice, ha riferito che il decesso è avvenuto nelle prime ore del mattino di mercoledì 29 ottobre, a causa di un arresto cardiaco. Negli ultimi 3 anni aveva subito 3 precedenti attacchi di cuore. Floyd Roger Myers Jr lascia quattro figli (Taelyn, Kinsley, Tyler e Knox).

Morto Floyd Roger Myers Jr: l’annuncio della madre

A dare l’annuncio alla stampa del decesso dell’attore Floyd Roger Myers Jr è stata la madre Renee Trice.

A Tmz ha detto: “È morto nelle prime ore di mercoledì mattina per un attacco di cuore nella sua casa nel Maryland. Ha subito tre precedenti attacchi di cuore nel corso degli ultimi tre anni. Avevo appena parlato con lui ieri sera (martedì, ndr)”.

Floyd Roger Myers Jr ha recitato da bambino nella popolare serie tv (anche in Italia) “Willy il Principe di Bel Air”, interpretando la verione giovane del protagonista Will Smith.

Chi era l’attore Floyd Roger Myers Jr: la carriera da attore

Floyd Roger Myers Jr ha raggiunto la notorietà da attore già da bambino: nel 1992, infatti, ha interpretato la versione giovane di Will Smith nella celebre serie tv “Willy, il principe di Bel Air”.

Nello stesso anno ha anche preso parte al film tv “The Jacksons: An American Dream”, in cui ha vestito i panni del giovane Marlon Jackson.

Nel 2000, Floyd Roger Myers Jr è apparso anche in una puntata di “Young Americans”.

Floyd Roger Myers Jr e il gruppo The Fellaship Men’s Group

Al di là della sua carriera da attore in gioventù, Floyd Roger Myers Jr ha anche fondato il gruppo The Fellaship Men’s Group, organizzazione attiva nl campo dell'”empowerment”, della “leadership” e della “guarigione” per gli uomini.

Dopo la sua scomparsa, il gruppo lo ha salutato con un toccante messaggio pubblicato sui social network: “RIP al nostro caro fratello, uno dei nostri co-fondatori. Te ne sei andato, ma non sarai mai dimenticato. La missione continuerà in tuo onore. Ti voglio bene fratello. Riposa tranquillo, da qui ci penserà il fratellone”.