Fabrizio Corona pubblica un audio di Barbara d'Urso, accuse a Mediaset: "Il veto contro di me è una cosa vera"

Ci sarebbe stato realmente un presunto veto imposto da Mediaset per non far lavorare in Rai Barbara D’Urso. A dirlo è stata la stessa conduttrice in una telefonata privata a Fabrizio Corona che lo stesso content creator ha diffuso nel corso del programma su YouTube, Corona On Air.

Cosa ha detto Barbara D’Urso a Fabrizio Corona

Come riporta Il Fatto Quotidiano, Barbara D’Urso nell’audio diffuso da Fabrizio Corona ha ammesso che “quella roba lì, quella del veto è vera. La roba del veto in Rai”.

La conduttrice è attualmente impegnata nel ruolo di concorrente a Ballando con le Stelle.

ANSA Fabrizio Corona ha ideato il podcast Corona On Air in cui ha trasmesso l’audio della telefonata con Barbara D’Urso

La telefonata intercorsa con l’imprenditore risale a prima dell’inizio della sua partecipazione.

Dunque secondo la conduttrice ci sarebbe stata una richiesta da parte di Mediaset alla Rai.

Sarebbe stata quella di non concedere la possibilità di avere un programma tutto suo nella tv di Stato.

Il trash condiviso con Pier Silvio Berlusconi

Barbara D’Urso ha anche detto a Fabrizio Corona che la linea dei suoi programmi, definita trash, sarebbe stata condivisa sempre con i vertici con cui avrebbe sempre stabilito la scelta degli ospiti.

“Un giorno, stai tranquillo, ti chiamerò a testimoniare”, dice la conduttrice a Fabrizio Corona che ammette di essere stato invitato da altri “per fare ascolti anche se non stava bene”.

Il riferimento è a una puntata di Live Non è la D’Urso in cui l’ex re dei paparazzi attaccò duramente la sua ex moglie Nina Moric.

Il silenzio su Maria De Filippi

Barbara D’Urso nella telefonata diffusa dal programma Corona On Air parla di un disinteresse generale nei suoi confronti dopo essere andata via da Mediaset salvo da parte di Gerry Scotti e Paola Perego.

Fabrizio Corona le fa una domanda esplicita su Maria De Filippi chiedendole se anche i suoi programmi sono “trash” ma Barbara D’Urso non ha fatto nessun commento.

Cosa aveva detto Barbara D’Urso su Mediaset

Pubblicamente, in un’intervista al Corriere della Sera, Barbara D’Urso si era espressa con toni e affermazioni diverse rispetto a quanto detto a Fabrizio Corona.

“Non posso pensare che l’azienda culturale pubblica più grande del Paese, della quale paghiamo tutti il canone, possa accettare veti. Sarebbe orribile”, aveva dichiarato.

Inoltre per lei era considerato assurdo poter pensare a un veto di Marina Berlusconi, considerando che ha sempre avuto un rapporto di stima e affetto con tutta la famiglia a capo di Mediaset.