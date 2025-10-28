Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e un ingente sequestro di sostanze stupefacenti nel pomeriggio del 27 ottobre 2025 a Rimini. Un uomo è stato fermato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di cocaina, marijuana e metamfetamina all’interno di una stanza d’albergo a Bellariva.

Il controllo della Polizia e la scoperta nell’hotel

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo nel corso di un servizio di controllo del territorio da parte delle Volanti della Questura di Rimini. Intorno alle ore 16.40, una pattuglia ha deciso di effettuare una verifica degli ospiti di un hotel situato nella zona di Bellariva.

Gli agenti, dopo aver bussato alla porta di una delle stanze, hanno percepito rumori sospetti provenire dall’interno, riconducibili allo spostamento di oggetti. Una volta ottenuto l’accesso, si sono trovati di fronte a un uomo che, sottoposto a identificazione, è apparso particolarmente agitato.

Il rinvenimento delle sostanze stupefacenti

Sulla scrivania della stanza, i poliziotti hanno notato subito della sostanza che, dopo un rapido accertamento, è risultata essere marijuana per un totale di quasi 3 grammi. Il controllo si è quindi esteso agli altri ambienti occupati dal soggetto, portando al rinvenimento di 6 bustine contenenti cocaina, alcune banconote, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari. Tutti elementi che hanno rafforzato il sospetto di un’attività di spaccio in corso.

La perquisizione e il sequestro sul tetto

Non soddisfatti, gli agenti hanno deciso di approfondire la perquisizione, anche in virtù dei rumori uditi prima di entrare. L’attenzione si è quindi spostata sugli angoli nascosti della stanza e sulle aree adiacenti. Sul tetto dell’edificio vicino, i poliziotti hanno individuato un calzino, che una volta recuperato, si è rivelato contenere un ulteriore bilancino, 5 involucri di plastica con cocaina per un peso complessivo di quasi 261 grammi e una bustina con metamfetamina per circa 9 grammi. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro penale.

L’arresto e le procedure successive

Alla luce dei fatti accertati, il soggetto è stato accompagnato in Questura. Dopo gli adempimenti di rito, è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il giudizio direttissimo, che si è svolto nella giornata odierna.

Le forze dell’ordine hanno ricordato che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza, come previsto dalla legge.

Il contesto dell’operazione a Rimini

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio che la Polizia di Stato svolge quotidianamente per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di sottrarre al mercato illecito una quantità significativa di droga e di interrompere un’attività criminale in una zona frequentata da turisti e residenti.

Il sequestro di cocaina, marijuana e metamfetamina rappresenta un duro colpo alle reti di spaccio attive nella zona di Bellariva e conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini di Rimini.

