Due arresti per tentato furto con destrezza ai danni di una turista polacca. L’episodio si è verificato in Firenze, dove le due donne, senza fissa dimora, sono state fermate mentre cercavano di sottrarre il portafoglio dallo zaino della vittima. Gli arresti sono stati convalidati e alle indagate è stato imposto il divieto di dimora nel capoluogo toscano.

Il fatto: Carabinieri fuori servizio sventano un furto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato in via Por Santa Maria, nel centro di Firenze. Due donne, di 32 anni e 25 anni, entrambe senza fissa dimora, sono state sorprese mentre tentavano di mettere a segno un furto ai danni di una turista polacca. I militari, pur essendo liberi dal servizio, hanno notato i movimenti sospetti delle due donne: una faceva da “palo”, mentre l’altra cercava di infilare la mano nello zaino della vittima per prelevare il portafoglio.

L’intervento tempestivo dei militari

Il pronto intervento dei Carabinieri ha impedito che il furto venisse portato a termine. Le due donne sono state immediatamente bloccate e arrestate in flagranza di reato. La turista, ignara di quanto stesse accadendo, è stata così tutelata grazie alla prontezza dei militari.

Le conseguenze giudiziarie

All’esito del rito direttissimo, celebrato nella mattinata di sabato 25 ottobre, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato gli arresti e ha disposto nei confronti delle due donne la misura del divieto di dimora nel Comune di Firenze. Si ricorda che la responsabilità penale delle indagate sarà accertata nel corso del procedimento e che, secondo quanto previsto dal D.lgs. 188/2021, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

