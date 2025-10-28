Vittorio Feltri aggredito a Milano con spray al peperoncino: "Gli ho dato un pugno e un colpo di bastone"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Vittorio Feltri ha subito un’aggressione in strada a Milano. A raccontare l’episodio è stato lo stesso giornalista, che ha parlato di due individui che lo hanno avvicinato sotto casa. Uno dei due voleva spruzzargli dello spray al peperoncino, ma Feltri ha reagito con un pugno e poi con un colpo di bastone. I due malviventi si sono dati alla fuga.

Vittorio Feltri: “Ho dato un pugno mostruoso”

“Gli ho dato un pugno mostruoso”. La ricostruzione è dello stesso Vittorio Feltri, ospite del programma di Rete 4 “Fuori dal coro”.

L’aggressione risale a una ventina di giorni fa, mentre il direttore editoriale del Giornale si trovava sotto la sua abitazione. Pur avendo la scorta, è stato avvicinato da due malintenzionati che, secondo Feltri, forse volevano derubarlo. Il tutto è accaduto intorno alle dieci del mattino.

Feltri aggredito sotto casa a Milano

“Mi sono trovato di fronte due individui, uno dei quali ha cercato di spruzzarmi uno spray al peperoncino. Io che non ho un bel carattere, ho reagito, e ho sferrato un cazzotto mostruoso con la mano sinistra, nella destra avevo il bastone e l’ho beccato in pieno”, ha raccontato il giornalista ospite della trasmissione di Mario Giordano.

In quei giorni, ha detto Vittorio Feltri, a causa di alcuni lavori sul marciapiede la visibilità era ridotta e la scorta non è potuta intervenire.

Ma il giornalista 82enne è riuscito a cavarsela da solo, e dopo aver messo in fuga i due malviventi è salito sull’auto dei carabinieri che lo stava aspettando ed è andato in redazione, come tutte le mattine.

Il tema della sicurezza a Milano

“Mi sono meravigliato anch’io della potenza del mio colpo. Poi me ne sono andato subito al lavoro, a prendere il caffè. Non è una novità che a Milano accadano questi episodi di aggressioni in pieno giorno”, ha spiegato il giornalista.

Vittorio Feltri, che è anche consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Lombardia, si è quindi meravigliato che un fatto del genere possa accadere in pieno giorno, e ha posto l’accento sul problema della sicurezza a Milano.

Pochi giorni fa due giovani di 17 e 18 anni sono stati accoltellati in pieno centro, nella zona della Triennale, sempre a Milano.