Vittorio Feltri sospeso dall'Ordine dei giornalisti per la frase contro i musulmani in radio per il caso Ramy

È costata cara a Vittorio Feltri l’intemerata contro i musulmani pronunciata in collegamento con La Zanzara su Radio 24: il direttore editoriale de Il Giornale è stato sospeso per quattro mesi dall’Ordine dei giornalisti. Nel commentare le proteste per la morte di Ramy a Milano, Feltri aveva sostenuto che i musulmani sarebbero “una razza inferiore“. E non è la prima volta che il giornalista se la prende con i seguaci di Maometto.

Vittorio Feltri contro i musulmani

Era il 28 novembre 2024 e la redazione de La Zanzara chiamò Vittorio Feltri per raccogliere i suoi umori sul caso Ramy, il giovane egiziano morto durante un inseguimento a Milano.

“Come fai ad amarli i musulmani?”, domandò Feltri ai conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo. “Io gli sparerei in bocca“.

Vittorio Feltri

Il co-conduttore David Parenzo provò ad arginare la tracimazione verbale: “Ma non è che in quanto musulmani sono tutti ladri e assassini”.

“Tutti, tutti”, rimarcò Feltri. Che poi aggiunse: “Io non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori“.

Per quelle frasi, lo ricordiamo, l’Agcom ha condannato Radio 24 al pagamento di una sanzione da 150.000 euro.

Il direttore editoriale de Il Giornale, dunque, fa parte della folta schiera di illustri personaggi che considerano i seguaci di Maometto in qualche modo inferiori. Fra le voci più note si annoverano Silvio Berlusconi, Benedetto XVI, il cardinale Giacomo Biffi e Winston Churchill. E Feltri, appunto.

Vittorio Feltri sospeso dall’Ordine dei giornalisti

La sospensione del giornalista è disciplinata dall’articolo 54 della legge professionale (n. 69/1963). La sospensione, si legge, “può essere inflitta nei casi in cui l’iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale“.

Secondo quanto scrive l’Adnkronos, la decisione del Consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia è stata presa a fine marzo.

In pratica, l’81enne Vittorio Feltri, giornalista professionista dal 22 settembre 1969, non potrà esercitare la professione (e incassare i relativi emolumenti) per quattro lunghi mesi. Nulla, però, gli vieta le ospitate televisive.

Il precedente

Ma non è la prima volta che Vittorio Feltri esprime parole di fuoco contro i musulmani. In una puntata de L’aria che tira del 24 ottobre 2023, ad esempio, Feltri aveva già sparato a palle incatenate contro i seguaci del Corano.

L’argomento era l’attacco di Hamas del 7 ottobre contro i civili israeliani. “Sono convinto che la sottocultura islamica produca questi fenomeni”, sostenne il direttore.

“I musulmani sono tutti portati alla violenza, e i fenomeni che si manifestano in tutto il mondo confermano questa mia tesi. Dopo di che c’è chi adora i musulmani, io invece li detesto“, disse.