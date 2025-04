Vittorio Feltri inguaia La Zanzara, maxi multa dall'Agcom per linguaggio d'odio: cosa ha detto da Cruciani

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’Agcom ha sanzionato Radio 24 per alcune frasi pronunciate da Vittorio Feltri durante la trasmissione “La Zanzara”, condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. L’emittente di proprietà di Confindustria dovrà pagare 150mila euro per “le gravi espressioni utilizzate dall’ospite Vittorio Feltri”. Le frasi incriminate erano riferite ai musulmani.

Cos’ha detto Feltri durante La Zanzara

“I musulmani, ma io gli sparerei in bocca” e “io non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori”. Queste le frasi pronunciate da Vittorio Feltri, ospite della “Zanzara” su Radio 24, e sanzionate dall’Agcom con il pagamento di 150mila euro.

Secondo l’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Feltri avrebbe violato l’articolo 30 del Testo Unico dei Servizi di Media audiovisivi e del Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona.

Fonte foto: ANSA

Giuseppe Cruciani, conduttore della trasmissione radiofonica La Zanzara

Perché l’Agcom ha sanzionato La Zanzara

L’episodio contestato dall’Agcom risale alla puntata andata in onda il 28 novembre 2024. Ospite del programma condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, l’ex direttore del Giornale ha pronunciato frasi offensive nei confronti dei musulmani.

“Tali affermazioni sono state ritenute suscettibili di diffondere, propagandare o istigare l’odio e la discriminazione nei confronti di un gruppo di persone, in palese contrasto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, si legge nel comunicato dell’Agcom.

L’autorità non è rimasta soddisfatta neanche della condotta di Cruciani e Parenzo che “seppure distinta e differenziata rispetto alle opinioni dell’ospite, non ha efficacemente impedito gli effetti di tali affermazioni”. Per queste ragioni l’Agcom ha annunciato che la copia della delibera verrà inviata all’Ordine dei giornalisti della Lombardia per le valutazioni disciplinari di competenza.

Il commento di Feltri su X

Il 5 gennaio scorso Vittorio Feltri era tornato sulle frasi pronunciate durante la trasmissione incriminata.

Su X Feltri aveva scritto: “Gli islamici ce l’hanno con me perché durante una puntata della Zanzara, programma radiofonico ho detto scherzosamente che a certi musulmani sparerei in bocca. Era una battuta discutibile ma niente più. In ogni caso mi scuso”. Scuse che però non sembrano aver convinto l’Agcom, che ha deciso di sanzionare Radio 24 per 150mila euro.

Le parole di Vittorio Feltri erano giunte durante una puntata dedicata ai disordini avvenuti a Milano, nel quartiere Corvetto, dopo la morte del giovane Ramy Elgaml.