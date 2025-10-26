A Milano due giovani accoltellati in piena notte in centro, gravissimo un 18enne

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sono due i giovani feriti nella rissa scoppiata a Milano. Adolescenti o appena maggiorenni, di 17 e 18 anni, sono i protagonisti dell’ultima notte di violenza nel capoluogo. In piena notte, in viale Camoens, tra Parco Sempione e la Triennale, sono stati agitati dei coltelli. Trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, uno dei due ha riportato le ferite più gravi ed è ricoverato in pericolo di vita nel reparto di terapia intensiva. L’altro è stato colpito alla testa, ma non è in pericolo di vita.

Accoltellati nella notte

Due giovani sono rimasti feriti nella notte a Milano. Il bilancio dell’ultima lite nel capoluogo lombardo è di due ragazzi feriti, di cui uno in modo grave. Si tratta di un diciassettenne e di un diciottenne, entrambi coinvolti in una rissa avvenuta in viale Camoens, tra Parco Sempione e la Triennale.

La lite, di cui non si conosce ancora l’origine, sarebbe scoppiata intorno alle due di notte ed è rapidamente degenerata in un’aggressione fisica con armi da taglio.

Si parla di lame e coltelli di natura e dimensioni non specificate, che hanno però ferito i due giovani al punto da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi.

Giovani feriti: il ricovero

I protagonisti sono un diciassettenne e un diciottenne. A quest’ultimo sarebbe andata peggio in questo incontro notturno all’arma bianca. È proprio il ragazzo italiano di 18 anni ad aver riportato le ferite più gravi: sarebbe stato colpito al bacino e sotto l’orecchio. Necessario l’intervento del personale medico e il trasporto d’urgenza all’ospedale Niguarda.

Il ragazzo è stato ricoverato in codice rosso e sottoposto a un’operazione nella notte. Al momento è ancora in pericolo di vita nel reparto di terapia intensiva.

Il diciassettenne, di origine egiziana, è stato invece ferito alla testa. Nonostante la zona delicata, la ferita è risultata molto meno grave, tanto che il giovane è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli in codice verde.

Le dinamiche dell’aggressione

In un primo momento si era pensato che i due avessero litigato tra loro, ma secondo le ricostruzioni sarebbero invece stati aggrediti da un gruppo di giovani descritti come “nordafricani”. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sui responsabili né sui motivi dell’aggressione.

Non sarebbe però l’unico episodio di violenza avvenuto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre a Milano. Almeno altri due episodi sono stati segnalati e diversi giovani feriti sono stati trasportati in ospedale.

Sono state segnalate aggressioni in piazza Costantino, lungo il Naviglio della Martesana e in via Vizzola, nel quartiere Bicocca.