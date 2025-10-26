Rivelazioni di Diego Abatantuono sulla morte di Mauro Di Francesco, l'ultima chiamata all'amico e come stava

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Diego Abatantuono, ospite a Domenica In, ha ricordato l’amico e collega Mauro Di Francesco, morto a 74 anni nelle scorse ore. L’attore, intervistato da Mara Venier, ha spiegato come ha saputo del decesso, raccontando che è sempre rimasto in contatto con Di Francesco, anche se negli ultimi anni non lo sentiva più con assiduità.

Diego Abatantuono: “Con Mauro Di Francesco poteva succedere di tutto”

“Io ho passato con Mauro 55 anni, l’ho conosciuto quando lavoravo al Derby e abbiamo incominciato a fare il cabaret insieme, poi siamo rimasti amici e abbiamo fatto tanti film insieme”, ha dichiarato Abatantuono a Domenica In.

L’attore milanese ha descritto il compianto amico come “una persona strana, matta“, capace “in qualunque momento di dire qualcosa di clamoroso”.

ANSA Diego Abatantuono

“Chiunque gli stava intorno – ha continuato Abatantuono – non era mai del tutto tranquillo, poteva succedere qualunque cosa”.

Sempre conversando con Mara Venier, il protagonista di Attila flagello di Dio ha raccontato che con Di Francesco “c’era una particolare amicizia che è durata negli anni fino a quando lui ha avuto un po’ problemi”.

“Ha fatto un’operazione ma, passato il momento, stava benissimo”, ha aggiunto Abatantuono, in riferimento al trapianto di fegato subito da Di Francesco anni fa.

Abatantuono a Domenica In: “Così ho saputo della morte di ‘Maurino'”

A Domenica In, ha anche rivelato come ha appreso la tragica notizia della scomparsa di ‘Maurino‘: “Succedono le cose più impensabili. Come l’ho saputo? È stato brutto… Era tardi e ho visto la telefonata di sua moglie. Io quando ho visto il numero e il suo nome ho pensato che poteva essere successo qualcosa. Però proprio una bastonata così…”.

Abatantuono ha ricordato che Di Francesco da giovane “era bellissimo, non altissimo ma bellissimo sì”. Ha spiegato inoltre che “non si poteva non volergli bene, anche quando esagerava era comunque un modo per cercare di contattarti, di stare insieme”.

Negli ultimi anni, i due amici si sono visti meno rispetto al passato, senza però perdere i contatti: “Ultimamente ci vedevamo meno, ma ci sentivamo abbastanza, anche nei film appariva di meno”.

L’ultima chiamata a Di Francesco un mese fa: “Stava benissimo”

“Era tutto gasato, gli avevano dato la gestione di un teatrino. Vabbè, cacchio, dai, non so cosa dire…”, ha raccontato sempre Abatantuono, evidentemente provato dalla perdita.

“L’ultima volta l’ho sentito un mese fa, stava benissimo, si era messo a posto, aveva trovato la misura ultimamente […] Il trapianto di fegato era andato bene”, ha concluso l’attore.