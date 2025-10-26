Intossicazione da monossido di carbonio in Valle d'Aosta, marito e moglie trovati morti in casa a La Thuile

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Valle d’Aosta: due persone, marito e moglie, sono morte in casa a causa di una intossicazione da monossido di carbonio. I due anziani sono stati trovati privi di vita all’interno della loro abitazione a La Thuile. In corso gli accertamenti, secondo una prima ricostruzione a provocare la fuoriuscita del gas sarebbe stato lo sganciamento della canna fumaria della caldaia.

Due anziani sono morti a La Thuile, in Valle d’Aosta, a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Lo riporta Ansa.

I due, marito e moglie, sono stati trovati morti all’interno del loro appartamento nella frazione di Buic nella tarda mattinata di oggi, domenica 26 ottobre.

A dare l’allarme sono stati alcuni parenti, che non riuscivano a mettersi in contatto con loro.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco.

I soccorritori sono entrati in casa attorno alle 12.30 ma non hanno potuto fare nulla per la coppia.

Le vittime si chiamavano Giocondo Jacquemod, di 84 anni, e Adelina Roulet, di 81 anni.

Sganciata canna fumaria

I carabinieri e i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica e la causa di quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine della tragedia ci sarebbe un malfunzionamento della caldaia.

Durante un primo sopralluogo i vigili del fuoco hanno constatato che la canna fumaria si era sganciata dalla sua sede, provocando con ogni probabilità la fuoriuscita del gas che ha invaso l’appartamento.

L’avvelenamento da monossido di carbonio

Il monossido di carbonio è un gas inodore e incolore che se concentrato in ambienti chiusi provoca in breve tempo la morte di chiunque lo respiri.

I primi sintomi dell’avvelenamento da monossido sono:

mal di testa,

vertigini,

debolezza,

nausea e vomito,

stato confusionale.