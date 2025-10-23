Monossido di carbonio, i rischi e i consigli dei vigili del fuoco per accorgersi del "killer invisibile"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il monossido di carbonio è un gas inodore e incolore letale per la salute. È in grado, infatti, di uccidere in modo quasi immediato chiunque lo respiri. Proprio per la sua pericolosità, i vigili del fuoco hanno diffuso un vademecum per mettere in guardia la popolazione dai rischi legati a questa sostanza gassosa.

Cos’è il monossido di carbonio e perché è pericoloso

A far chiarezza sul monossido di carbonio è l’Istituto Superiore di Sanità: è un “gas inodore e incolore che provoca la morte quasi immediata di chiunque lo respiri“. Più precisamente, si tratta di un prodotto di combustione che viene emesso dai motori a benzina, dai fornelli, dalle stufe, dai generatori e dalle lampade a gas, oppure che bruciano carbone o legno.

L’accumulo di monossido di carbonio in spazi totalmente o parzialmente chiusi può causare la morte per avvelenamento delle persone e degli animali presenti in quel luogo.

Come riconoscere l’avvelenamento da monossido di carbonio

L’Iss ha anche spiegato come riconoscere l’avvelenamento da monossido di carbonio, anche noto come CO.

I sintomi più comuni sono:

mal di testa;

vertigini;

debolezza;

nausea;

vomito;

dolori al petto;

stato confusionale.

Le persone addormentate o in stato di ubriachezza possono morire prima di accusare i sintomi da avvelenamento da monossido di carbonio sopracitati.

Il consiglio per chiunque sospetti un avvelenamento da CO è quello di rivolgersi immediatamente a un pronto soccorso.

I consigli sui rischi del monossido di carbonio

L’Istituto Superiore di Sanità, sul suo sito Epicentro, ha elencato una serie di suggerimenti importanti sul monossido di carbonio:

non usare mai forni o fornelli a gas per riscaldare la casa;

non usare mai griglie a carbone, barbecue, lanterne o fornelli da campeggio in casa, tenda o camper;

non usare mai generatori, macchine per lavaggio a pressione o altri apparecchi a gas all’interno di scantinati, garage o altri spazi chiusi (anche se con porte e finestre aperte) a meno che l’attrezzatura non sia stata installata correttamente e abbia una valvola di sfogo. Mantenere la valvola libera e pulita, in particolare in caso di vento forte;

non accendere veicoli a motore, generatori, macchine per lavaggio a pressione o altri apparecchi a gas vicino a finestre o porte aperte, per evitare che gli scarichi si accumulino nello spazio chiuso;

non lasciare mai veicoli accesi in un parcheggio interno a uno spazio completamente o parzialmente chiuso.

Anche i Vigili del Fuoco hanno elencato alcuni consigli, tra cui:

effettuare ogni anno il controllo dei fumi della caldaia;

con camini o stufe accese, arieggiare sempre i locali;

far controllare da tecnici specializzati le apparecchiature a gas per il riscaldamento o l’acqua calda.