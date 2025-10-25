Jerry Calà ricorda Mauro Di Francesco e rivela perché è sparito dal mondo dello spettacolo

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È morto all’età di 74 anni Mauro Di Francesco, volto del cinema degli anni 80-90. In carriera ha recitato da protagonista in pellicole di successo come Sapore di mare 2 e Abbronzatissimi. Lontano dalle scene da tempo, è stato ricordato con affetto dal collega e amico Jerry Calà che ha anche svelato perché l’attore era sparito dal mondo dello spettacolo.

Morto Mauro Di Francesco, il ricordo di Jerry Calà

Insieme sul set in molti film della commedia italiana a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, Mauro Di Francesco e Jerry Calà erano anche amici nella vita.

Sul suo canale Instagram, l’attore ha voluto ricordare con affetto il compagno di tante avventure “Ciao Maurino… Quante risate, quante scene insieme, quanta vita condivisa sul set e fuori”.

IPA Mauro Di Francesco e Jerry Calà insieme a Gigi Sabani e Umberto Smaila in una scena di un film

“Te ne vai in silenzio, ma lasci dietro di te un ricordo enorme e un affetto che non si spegnerà mai. Buon viaggio amico mio” ha scritto Jerry Calà.

Al cordoglio si è unito, tra gli altri, anche Diego Abatantuono.

I due sono stati insieme sul set tra gli altri in Abbronzatissimi, il sequel dello stesso film girato nel 1993, Gli inaffidabili e Odissea nell’ospizio.

L’ultimo film insieme

All’Ansa è lo stesso Jerry Calà, ancora sotto shock, a raccontare di aver convinto Mauro Di Francesco a girare il suo ultimo film

“Abbiamo fatto i primi film insieme, anche Sapore di mare. E anche l’ultimo film, Odissea nell’ospizio del 2019″ ha ricordato l’attore.

Proprio per questo Jerry Calà è felice di aver convinto l’attore scomparso il 25 ottobre a recitare per l’ultima volta insieme

“Siamo cresciuti insieme a Milano” ha raccontato “e quindi sono stato molto contento perché l’ho convinto a fare questo film”.

Perché Mauro Di Francesco aveva lasciato il cinema

Poi la rivelazione sul perché il collega aveva scelto di lasciare il mondo dello spettacolo.

Una scelta di vita importante, infatti Mauro Di Francesco si era ritirato in campagna in Toscana con sua moglie, dipingeva e soprattutto “non aveva più tanta voglia di recitare”.

Per Jerry Calà resta impresso quel ricordo bellissimo di quel mese passato insieme come se il tempo non fosse mai trascorso.