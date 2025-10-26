L’appello di Sergio Mattarella: “La pace va osata”. E spera che “la speranza di Gaza si estenda in Ucraina”
Ospite dell’incontro internazionale "Osare la pace" di Roma, il Presidente Sergio Mattarella lancia un appello per l’Ucraina
Ospite all’inaugurazione dell’incontro internazionale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, Sergio Mattarella ha lanciato un appello ai leader arrivati a Roma da tutto il mondo: “La pace va cercata, coltivata e osata”. Nel suo discorso, il Presidente della Repubblica ha auspicato per l’Ucraina la tregua che sembra essersi raggiunta a Gaza.
- Sergio Mattarella, l’appello di pace
- La speranza per Gaza e l’Ucraina
- L’incontro della Comunità di Sant’Egidio
Sergio Mattarella, l’appello di pace
L’evento che riunisce leader politici e religiosi si è aperto domenica 26 ottobre all’Auditorium-Parco della Musica di Roma.
A tenere il discorso inaugurale è stato Sergio Mattarella, che così ha esordito: “Lo spirito di Assisi che viene riproposto in questi incontri, rammenta a tutti noi, che la pace non è un risultato destinato ad affermarsi senza dedicarvisi con costanza”.
Sergio Mattarella all’inaugurazione dell’incontro Osare la pace
“La pace va cercata, coltiva e osata” ha proseguito il Presidente citando il titolo dell’incontro organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio.
Il pensiero del Capo dello Stato si è poi rivolto a Papa Leone XIV: “Come ha ricordato sua santità, serve ‘disarmare gli animi e disarmare le parole’, per poter realmente favorire la pace”.
L’appello di Mattarella è quello di continuare a “lavorare per ristabilire la pace in ogni parte del mondo e perché sempre più si coltivino e si promuovano principi di giustizia, di equità tra i popoli”.
La speranza per Gaza e l’Ucraina
Nel lungo discorso dedicato alla pace, Sergio Mattarella si è soffermato sui conflitti in Palestina e Ucraina.
Commentando i recenti accordi di Sharm El-Sheikh, il Presidente ha ricordato che “i processi di pace hanno bisogno di perseveranza, pazienza, lavoro di mediazione, assunzione di responsabilità”.
Infine, la speranza che “la scintilla di speranza”, e si cita ancora il Papa, “innescata in Terra Santa si estenda anche all’Ucraina, dove le iniziative negoziali stentano ancora a prendere concretezza”.
L’incontro della Comunità di Sant’Egidio
L’incontro internazionale Religioni e Culture per la Pace è organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio dal 26 al 28 ottobre.
Numerosi i leader religiosi e gli esponenti della società civile, della cultura e della politica in arrivo a Roma, città del Giubileo.
Previsti 22 Forum dedicati al tema della pace e problematiche attuali come crisi ambientale, migranti, democrazia e solidarietà.
La cerimonia finale avrà luogo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, di fronte al Colosseo, alla presenza di Papa Leone XIV.