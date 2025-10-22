Luciana Ronchi accoltellata al viso nel quartiere Bruzzano a Milano, è in codice rosso: si cerca l’ex marito

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una donna di 62 anni, Luciana Ronchi, è stata soccorsa in condizioni gravissime in via Grassini a Bruzzano, periferia Nord di Milano, dopo essere stata accoltellata al viso (e non solo). La vittima dell’aggressione è stata portata in codice rosso all’ospedale Niguarda. Si cerca l’ex marito, visto allontanarsi in scooter dal luogo in cui è stata aggredita la donna.

Donna accoltellata al viso: cos’è successo in via Grassini a Milano

La donna è stata soccorsa attorno alle ore 9,50 di mercoledì 22 ottobre in via Giuseppina Grassini a Bruzzano (nella zona nord di Milano) dagli agenti della polizia locale.

Come riportato dal Corriere della Sera, la vittima dell’aggressione era insanguinata e presentava diverse ferite provocate probabilmente con un coltello. Molte di queste erano all’altezza del viso. La donna potrebbe essere stata ferita in casa: abita poco lontano e potrebbe essere scesa in strada dopo l’aggressione per chiedere aiuto.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

La Polizia locale ha soccorso la donna in via Giuseppina Grassini, a Bruzzone, nella periferia nord di Milano, nella mattinata di mercoledì 22 ottobre.

Come sta la donna accoltellata in via Grassini a Milano

La vittima dell’aggressione è stata trasportata dal 118 in codice rosso all’ospedale Niguarda: sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, è stata colpita da “plurime ferite da arma bianca, la più brutta al collo con una grave lesione alla vena giugulare“. Arrivata in arresto cardiaco all’ospedale Niguarda, la donna è stata rianimata e portata in sala operatoria.

Si cerca l’ex marito di Luciana Ronchi

Le indagini stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione avvenuta nella zona nord di Milano.

Gli inquirenti sono al lavoro anche per rintracciare l’ex marito della donna, che, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe stato visto allontanarsi in scooter.

Una vicina di casa della vittima dell’aggressione ha raccontato: “Io ho sentito un urlo, mi sono affacciata e c’era una ragazza qui affacciata che mi ha detto ‘Quanto l’hanno picchiata! C’è tanto sangue, le hanno fatto male'”. Mi ha detto che l’ha massacrata di botte, lei non ha visto che aveva un coltello in mano. L’uomo è fuggito in motorino, ma non ha visto il viso, aveva un casco, era tutto coperto”.

Sempre la testimone ha riferito di un appostamento “durato un mese, l’ex marito era appostato qui da un mese”.

Nessuna denuncia pregressa

La donna accoltellata in via Grassini e l’ex marito sono separati da circa tre anni. I dissidi tra i due sarebbero legati a “motivi economici“.

In Procura a Milano non risulterebbe esserci nessuna denuncia per maltrattamenti o altro da parte della donna.