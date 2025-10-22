Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato denunciato per percosse e violenza privata a Como per un episodio avvenuto nei pressi di una scuola elementare. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la vittima, una donna, sarebbe stata aggredita per questioni legate alla viabilità.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle 16.30 di ieri, quando una chiamata al 112 NUE ha segnalato un’aggressione ai danni di una donna in via Acquanera, nei pressi di una scuola elementare di Como. Una volante è stata immediatamente inviata sul posto per verificare quanto accaduto.

La ricostruzione dei fatti

Giunti sul luogo indicato, gli agenti hanno trovato ad attenderli due donne: una 37enne di origini albanesi, residente in zona, e una 31enne di Como, testimone dell’accaduto. La vittima ha raccontato di essere stata colpita da due schiaffi al volto da un uomo anziano, dopo essere stata aggredita verbalmente per aver parcheggiato momentaneamente in doppia fila per recuperare il figlio all’uscita da scuola. Secondo la sua testimonianza, l’uomo lamentava di non poter uscire agevolmente dal proprio parcheggio a causa della sosta temporanea dell’auto della donna.

L’identificazione dell’aggressore

Grazie alla targa dell’auto e alle descrizioni fornite dalle due donne, i poliziotti sono riusciti in pochi minuti a rintracciare e identificare l’autore dell’aggressione: si tratta di un 74enne residente a poche centinaia di metri dal luogo dei fatti, nella zona tra Como e Albate.

La denuncia e le conseguenze

L’uomo è stato accompagnato in Questura, dove ha tentato di giustificare il proprio comportamento, ma ha infine ammesso quanto accaduto. Dopo la ricezione della querela da parte della donna aggredita, il 74enne è stato denunciato in stato di libertà per percosse e violenza privata.

