Garlasco, botta e risposta tra Federica Panicucci e il consulente di Sempio sul testimone e lo scontrino

Dopo le ultime rivelazioni sul testimone che avrebbe smentito l’alibi di Andrea Sempio, legato al famoso scontrino del parcheggio di Vigevano, Armando Palmegiani è intervenuto in collegamento a Mattino Cinque per tornare a discutere del caso Garlasco. Nel corso del programma, tra il consulente e Federica Panicucci è nato un acceso botta e risposta. "Non abbiamo dati oggettivi", ha ribadito Palmegiani.

Garlasco, il consulente di Sempio a Mattino Cinque

Continua a far discutere la notizia, trapelata nella mattinata del 22 ottobre, secondo la quale un supertestimone avrebbe smentito l’alibi di Andrea Sempio legato allo scontrino del parcheggio di Vigevano.

E anche a Mattino Cinque si è parlato, nella stessa mattina, del delitto di Garlasco: il consulente di Sempio, Armando Palmegiani, è intervenuto in collegamento per rispondere alle domande di Federica Panicucci.

Il consulente ha richiesto di essere "cauto su queste notizie che escono fuori, per quanto la Procura ha fatto trapelare che potrebbe essere importante. Nel corso deli mesi abbiamo visto notizie che sembravano clamorose e poi si sono sgonfiate".

Da questa affermazione di Palmegiani è nato un acceso botta e risposta tra la conduttrice e il consulente.

Botta e risposta con Federica Panicucci

Armando Palmegiani ha infatti citato l’attività che ha interessato il canale di Tromello, da lui definita "molto impegnativa" ma che, a suo avviso, non avrebbe "tirato fuori nulla".

"Probabilmente, però lei non lo sa per certo", ha immediatamente replicato Federica Panicucci.

"Quindi notizie che si sono sgonfiate, di fatto noi non abbiamo dati oggettivi per poterlo dire", ha proseguito la conduttrice. "Se lei li ha ce li rappresenti, così capiamo meglio", ha poi incalzato Panicucci.

Palmegiani sul testimone e sullo scontrino: "Non abbiamo dati oggettivi"

"Non abbiamo dati oggettivi nemmeno che la persona possa, su un evento di 18 anni prima, documentare che lo scontrino è falso", ha immediatamente risposto il consulente di Andrea Sempio, "vorrei sapere come lo può documentare, ma non mi viene in mente nulla nessun elemento".

Federica Panicucci ha dunque ipotizzato che il testimone possa essere una persona molto vicina alla famiglia Sempio. Qualcuno, cioè, che "conosce la storia e sa che lo scontrino venga da terzi".

"Certo, però non può documentarlo. Potrebbe essere più o meno attendibile, ma la documentazione sarà difficile", ha replicato Palmegiani.

L’accesa discussione tra la conduttrice e il consulente si è conclusa quando Panicucci ha notato che tutto dipenderà dalle prove che il testimone ha portato.