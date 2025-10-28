Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e numerose dosi di hashish sequestrate nel quartiere Paolo VI a Taranto. Due uomini di 59 anni e 38 anni, entrambi residenti a Taranto, sono stati fermati perché ritenuti presunti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’azione è stata portata a termine dopo alcuni giorni di osservazione da parte degli agenti della Squadra Mobile, che hanno individuato un sospetto via vai di giovani in uno stabile di Viale del Mediterraneo.

Le indagini e l’osservazione degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio quando il personale dei Falchi della Squadra Mobile ha notato movimenti insoliti di giovani in un condominio situato in Viale del Mediterraneo, nel quartiere Paolo VI di Taranto. Gli agenti hanno quindi deciso di monitorare la situazione, sospettando che nello stabile si svolgesse un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

I sospetti sui residenti e la preparazione dell’intervento

Nel condominio erano residenti, rispettivamente al piano terra e al piano superiore, un uomo di 59 anni e un altro di 38 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali e considerati abitualmente dediti allo spaccio. Gli agenti, ritenendo di aver individuato un’attività ben organizzata di traffico illecito, hanno deciso di appostarsi nei pressi dello stabile, aspettando il momento più opportuno per intervenire senza destare sospetti tra i residenti.

L’irruzione e il primo arresto

La svolta è arrivata quando un nuovo cliente si è presentato presso l’appartamento al piano terra. Approfittando dell’apertura della porta per la cessione della sostanza, un poliziotto è riuscito a entrare rapidamente nell’abitazione, cogliendo di sorpresa il 59enne. L’uomo non ha avuto il tempo di disfarsi della sostanza stupefacente. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato su un mobile della cucina un piccolo panetto di hashish, un bilancino elettronico di precisione e circa 100 euro in banconote di piccolo taglio.

Il secondo arresto e il sequestro di hashish

Dopo il primo arresto, effettuato con discrezione per non attirare l’attenzione degli altri residenti, i Falchi hanno deciso di approfondire i sospetti anche sul 38enne che abitava al piano superiore. I poliziotti hanno bussato alla sua porta e, credendo di trovarsi di fronte a un cliente, l’uomo ha aperto senza esitazione, facilitando così l’ingresso degli agenti. Nella camera da letto sono stati rinvenuti oltre 70 grammi di hashish e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Le conseguenze dell’operazione

I due presunti spacciatori sono stati condotti negli uffici della Questura di Taranto e, dopo le formalità di rito, sono stati arrestati su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che per entrambi gli indagati vale il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.

