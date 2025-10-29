Striscione al Colosseo contro Zalewski, il "tradimento" all'amico Ludwig per la relazione con Emily Pallini

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

A Roma è apparso uno striscione contro l’ex calciatore della Roma, Nicola Zalewski, ora all’Atalanta. Non si tratterebbe però dell’opera della tifoseria romanista, anche se tra gli ultras e il giocatore c’erano stati degli screzi. Lo striscione fa infatti riferimento a una vicenda personale di Zalewski e di un suo amico, il producer e rapper Ludwig.

Lo striscione contro Zalewski

Nella zona del Colosseo, a Roma, è apparso uno striscione che cita il nome di un ex calciatore della Roma, il terzino italo-polacco Nicola Zalewski:

Che fossi uno spione lo sapevamo già… Zalewski, tradire un amico si chiama infamità.

ANSA Nicola Zalewski

In passato Zalewski ha avuto screzi con la tifoseria romanista, nonostante fosse cresciuto nel vivaio della società. Oggi però gioca nell’Atalanta, squadra di Bergamo.

Non ci sarebbero però questioni calcistiche dietro allo striscione. Non è chiaro chi abbia scritto quelle parole, ma sembrano riferirsi a una vicenda personale tra Zalewski e un suo amico, il producer e rapper romano Ludwig.

Chi è Ludwig

Ludovico Franchitti, in arte Ludwig, è un rapper, dj e producer (il musicista che realizza le basi per i pezzi hip-hop), noto tifoso romanista e frequentatore della curva sud dello Stadio Olimpico, quella dei tifosi giallorossi.

In passato ha collaborato con diversi artisti emergenti, tra cui anche la Dark Polo Gang, e più di recente anche con nomi molto famosi del rap italiano, come J-Ax.

Ha anche avuto una relazione con l’influencer Emily Pallini, che sarebbe al centro della vicenda da cui è nato lo striscione.

Chi è Emily Pallini

Emily Pallini è un’influencer romana. Nata nel 2002, ha più di 1 milione di follower su Instagram e più di 2,4 milioni di follower su TikTok.

All’inizio del 2025 Pallini avrebbe iniziato una relazione proprio con Zalewski. Da qui deriverebbe lo striscione apparso a Roma, i cui autori avrebbero accusato il giocatore di aver “tradito” l’amico Ludwig.