Ladri a casa di Matias Vecino, spariti orologi e gioielli del calciatore della Lazio: forzata una finestra

Paura per il calciatore della Lazio Matias Vecino, che al rientro a casa dopo qualche giorno di assenza ha ritrovato la propria abitazione messo sottosopra da una banda di ladri. È stato proprio il calciatore a realizzare quanto accaduto e a sporgere denuncia ai Carabinieri, che stanno ora indagando nel tentativo di risalire ai malviventi.

Furto in casa del calciatore della Lazio Matias Vecino

Nella giornata di ieri – lunedì 21 luglio 2025 – il 33enne uruguaiano Matías Vecino, centrocampista della Lazio, è rientrato a casa dopo alcuni giorni di vacanza, in vista della ripresa degli allenamenti con la propria squadra.

Una volta entrato nella propria abitazione però, il calciatore ha subito notato che qualcosa non andava, ed è bastato poco tempo per capire che la casa aveva ospitato, in assenza della famiglia, una banda di ladri.

ANSA Ladri in casa di Matias Vecino, calciatore della Lazio, nella foto in azione in un derby contro la Roma

Lo stesso calciatore ha quindi sporto denuncia verso ignoti presso i Carabinieri del Nucleo operativo di Roma Trionfale, che hanno effettuato un sopralluogo presso la casa del calciatore.

Carabinieri sulle tracce dei ladri

Una volta raccolte le informazioni e gli indizi necessari, i Carabinieri hanno lasciato l’abitazione. Dovranno ora ricostruire la dinamica di quanto accaduto e mettersi sulle tracce dei malviventi.

Pare che i ladri siano riusciti ad entrare nella casa del calciatore (che si trova alla Camilluccia, quartiere residenziale nella zona nord di Roma) forzando una finestra sul retro dell’abitazione.

Stando a quanto riportato da Roma Today, dalla casa del calciatore della Lazio sarebbero stati sottratti gioielli, orologi di lusso e altri oggetti di valore.

I calciatori rapinati in casa

Vecino non è il primo calciatore rapinato in casa nella Capitale. Sempre su sponda Lazio, lo scorso luglio dei ladri erano entrati nell’abitazione del capitano Mattia Zaccagni e di Chiara Nasti, portando via gioielli e Rolex dopo che la che la coppia era già stata derubata l’anno prima.

Anche il difensore spagnolo Mario Gila è stato derubato in casa, a Formello, lo scorso febbraio. Anche in quell’occasione i malviventi avevano puntato a orologi e gioielli.

I ladri non hanno però risparmiato i calciatori della Roma, molti dei quali bersagliati negli ultimi anni: tra di loro Edin Dzeko, Radja Nainggolan, Nicola Zalewski e Chris Smalling.