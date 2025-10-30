Quanto guadagnerà Luciano Spalletti alla Juventus, stipendio record per 8 mesi: quarto più ricco in Serie A
Lo stipendio da 3 milioni netti per 8 mesi con la Juventus farà di Luciano Spalletti il quarto allenatore più pagato della Serie A: chi sono gli altri
Luciano Spalletti dovrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus dopo l’esonero di Igor Tudor, a fronte di uno stipendio fra i più alti della Serie A. Il tecnico toscano, ex Ct della Nazionale, dovrebbe firmare un contratto di otto mesi con rinnovo automatico in caso di Champions. Guadagnerà circa 3 milioni netti, diventando il quarto tecnico più pagato nel massimo campionato italiano.
Lo stipendio di Luciano Spalletti alla Juventus
L’arrivo di Luciano Spalletti alla guida della Juventus sarà legato a un investimento sostanzioso da parte della dirigenza bianconera, fruttando un ingaggio decisamente importante per l’ex allenatore della Nazionale.
Lo stipendio del tecnico toscano, secondo le indiscrezioni, dovrebbe prevedere un impegno di otto mesi con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League.
Luciano Spalletti
Il tecnico resterebbe, di base, a contratto fino a giugno 2026, con l’opzione di prolungamento annuale in caso di raggiungimento del quarto posto in classifica. L’accordo economico si aggirerebbe sui 3 milioni netti, equivalenti a circa 5,55 milioni lordi, con le stesse cifre valide anche per il rinnovo.
A questi costi, per la Juventus, si sommano i compensi dei due tecnici precedenti: circa 16 milioni lordi per Thiago Motta e il suo staff, e altri 11 milioni per Igor Tudor, il cui contratto resta in vigore fino al 2027.
Quarto allenatore più pagato in Serie A
Dal punto di vista economico, Spalletti diventa il quarto allenatore più pagato della Serie A. Con Antonio Conte (Napoli) nettamente in prima posizione, forte del suo contratto da 8 milioni circa, a superare l’ex Ct restano solo Massimiliano Allegri (Milan) e Gian Piero Gasperini (Roma) con un guadagno netto di 5 milioni.
Lo stipendio di Spalletti sarebbe equiparabile a quello di Vincenzo Italiano (Bologna), Stefano Pioli (Fiorentina) e dello stesso Igor Tudor, che l’allenatore toscano dovrebbe sostituire a Torino.
Tuttavia, rispetto ai colleghi il compenso va rapportato al minor numero di mesi di lavoro, motivo per il quale è da considerarsi quarto nella speciale classifica.
Gli stipendi precedenti di Spalletti
Il contratto con la Juventus è in linea con quanto percepito da Luciano Spalletti negli ultimi anni. Quando guidava la Nazionale italiana, il tecnico guadagnava circa 3 milioni netti all’anno, con bonus legati a qualificazioni per Europeo e Mondiale.
Ai tempi dell’Inter percepiva 4,5 milioni netti annui, mentre al Napoli aveva un contratto da 3,2 milioni, con premi per lo Scudetto. Durante l’esperienza russa allo Zenit San Pietroburgo, invece, l’ingaggio era di circa 2,5 milioni più bonus per le competizioni europee.