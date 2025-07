Quanto guadagna Enzo Maresca, l'allenatore del Chelsea che ha vinto il Mondiale per Club battendo il Psg

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il Chelsea guidato dall’allenatore italiano Enzo Maresca vince il primo Mondiale per Club. Nella finale giocata domenica in New Jersey la squadra inglese ha battuto nettamente con un secco 3-0 il Psg campione d’Europa. L’ex giocatore della Juventus, da un anno sulla panchina dei londinesi, guadagna circa 5 milioni di euro netti a stagione.

Il Chelsea vince il Mondiale per Club, Psg battuto 3-0

È il Chelsea la squadra vincitrice del primo Mondiale per Club, organizzato dalla Fifa negli Stati Uniti.

Nella finale che si è giocata domenica 13 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, i londinesi hanno battuto 3-0 il Paris Saint-Germain, dominatore in Francia e in Europa.

Pesante delusione per il Psg, che poco più di un mese fa aveva conquistato la Champions League dominando l’Inter 5-0.

Per il Chelsea di Enzo Maresca si tratta del secondo trofeo stagionale dopo il successo in Conference League.

Quanto guadagna Enzo Maresca

Ottimi risultati per Enzo Maresca, al suo primo anno alla guida del Chelsea dopo la promozione in Premier League con il Leicester.

L’allenatore campano, settimo tecnico italiano sulla panchina della squadra londinese, ha firmato un contratto di cinque anni con i londinesi la scorsa estate.

Da allenatore del Chelsea Maresca guadagna circa 5 milioni di euro netti a stagione.

La carriera di Enzo Maresca

Originario di Pontecagnano Faiano (Salerno), classe 1980, Enzo Maresca è stato un centrocampista che ha vestito anche maglie importanti nel corso della sua carriera, in Italia e all’estero, tra cui Juventus, Fiorentina, Palermo, Siviglia e Olympiacos.

Nel 2017 l’addio al calcio giocato e l’avvio della carriera da allenatore. Maresca ha iniziato come vice allenatore all’Ascoli, al Siviglia e al West Ham.

Quindi il passaggio al Manchester City, prima come allenatore dell’Under 23 e poi come collaboratore di Pep Guardiola, con in mezzo la prima, breve esperienza da primo allenatore al Parma, in Serie B.

Nel 2023 Maresca diventa l’allenatore del Leicester City, appena retrocesso in Championship, la serie B inglese. Vince il campionato e conquista la promozione in Premier League.

La scorsa estate arriva la chiamata del Chelsea: stagione 2024/25 chiusa con il quarto posto in campionato e le vittorie in Conference League e Mondiale per Club.