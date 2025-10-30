Garlasco, Massimo Lovati verso l'interrogatorio con gli altri ex avvocati di Sempio: indagini sui compensi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nell’ambito del caso del delitto di Garlasco sarebbe imminente l’interrogatorio di Massimo Lovati e di altri due avvocati che difesero Andrea Sempio nel 2017, Federico Soldani e Simone Grassi. La notizia segue le ultime indiscrezioni emerse dal Tribunale del Riesame di Brescia, dove l’ex procuratore Venditti è indagato per corruzione in atti giudiziari. Al momento i tre legali non risultano indagati. Le indagini riguarderebbero i compensi ricevuti dagli avvocati.

Interrogatorio per Lovati e gli altri ex avvocati di Sempio

La trasmissione Ignoto X di La7 ha riferito che nelle prossime ore sarebbe previsto un interrogatorio per i tre avvocati che difesero Andrea Sempio nel caso Garlasco nel 2017: si tratta di Massimo Lovati, Federico Soldani e Simone Grassi. I primi due erano i principali difensori, mentre Grassi avrebbe avuto un ruolo secondario come avvocato esterno del collegio difensivo.

La convocazione sarebbe arrivata in seguito alle ultime indiscrezioni emerse dal Tribunale del Riesame di Brescia, dove l’ex procuratore Venditti è indagato per corruzione. Al momento i tre legali non risultano indagati.

ANSA

Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio.

Le indagini riguarderebbero i compensi ricevuti dagli avvocati. Gli inquirenti, è stato spiegato nel corso della trasmissione Ignoto X, vorrebbero chiarire non solo la destinazione dei fondi, stimati attorno ai 60mila euro, ma anche il loro eventuale utilizzo nell’ambito di un presunto “patto corruttivo“.

Il focus degli investigatori, più nello specifico, sarebbe quello di capire se ci siano stati intermediari o emissari che avrebbero veicolato informazioni e assicurazioni a favore di Andrea Sempio, a fronte di una presunta impunità. In questa cornice potrebbero essere convocati gli ex legali di Sempio allo scopo di chiarire ulteriori elementi relativi all’indagine.

Le dichiarazioni di Fabrizio Gallo su Massimo Lovati

L’avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Massimo Lovati, è intervenuto sulle accuse di corruzione proprio a Ignoto X: “Lovati non si è mai sottratto alla verità. Ha detto di aver percepito questa somma di denaro, attorno ai 16mila euro. Ha detto: ‘io ho fatto un lavoro e sono stato pagato’, dichiarando anche la cifra”.

L’avvocato Gallo ha poi aggiunto: “Si è messo un dubbio sulla corruzione perché non c’è un’altra grande fetta di questo denaro, perché i due avvocati, e avranno avuto le loro ragioni, hanno riferito di non aver preso un centesimo”.

Le dichiarazioni di Fabrizio Gallo su Soldani

Anche Mattino Cinque ha dato notizia dell’imminente convocazione degli ex avvocati di Sempio, che dovrebbero essere sentiti a breve dalla Procura di Brescia nell’ambito dell’inchiesta che vede indagato l’ex pm Venditti per corruzione in atti giudiziari. Secondo l’ipotesi accusatoria sarebbero ritenuti “personaggi centrali”, è stato riferito nel corso della trasmissione.

A Mattino Cinque, Fabrizio Gallo ha dichiarato: “Io sono quasi a Garlasco, sto andando a raggiungere Lovati. Al momento, per questa mattina, non ha ricevuto alcuna convocazione. Molto probabilmente, dato che il focus si è spostato verso Soldani per una questione puramente processuale, perché ci sono degli elementi che lui deve chiarire un po’ di più, e siccome credo che possa essere lunga, hanno preferito a mio avviso fare prima lui e l’altro collega Grassi e poi, eventualmente, domani o lunedì Lovati. Viste le intercettazioni e le tante prove emerse, è chiaro che debba chiarire prima Soldani“.

Per Gallo, “è una questione di mettersi a disposizione. Io non credo che Lovati si sottragga a quelle che sono già state le sue dichiarazioni. Non ha paura di dire quello che lui ha fatto, il problema è che altri poi devono dire la verità, perché se non dicono la verità ci troviamo con una cifra importante che balla verso l’ipotesi della corruzione“.