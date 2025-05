Massimiliano Allegri allenatore del Milan, contratto triennale da 5 milioni di euro a stagione

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico livornese ha accettato l’offerta del club rossonero arrivata lungo la serata di mercoledì 28 giugno. Pronto per lui un contratto triennale da 5 milioni a stagione più due di bonus. Per Allegri si tratta di un ritorno a Milanello dove ha già allenato dall’estate 2010 al gennaio 2014.

Massimiliano Allegri nuovo allenatore del Milan, contratto triennale

Tra Allegri e il Milan, come riferisce La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stata la fumata bianca. L’ufficialità dell’ingaggio dovrebbe arrivare a breve dopo che tutte le questioni burocratiche saranno sistemate.

Il tecnico livornese firmerà un contratto triennale da 5 milioni di euro a stagione, più due di bonus. Il sì di Allegri all’offerta dei rossoneri è arrivato dopo il ‘blitz’ del nuovo direttore sportivo del ‘Diavolo’, Igli Tare.

Massimiliano Allegri

L’allenatore toscano, che va a sostituire Sergio Conceiçao, sulla panchina del Milan ha collezionato, dal 2010 al 2014, 178 panchine (91 vittorie, 49 pareggi, 38 sconfitte).

Con lui il club ha avuto un bilancio di 303 gol fatti e 178 subiti. Alla guida dei rossoneri ha vinto uno Scudetto (2010-2011) e una Supercoppa Italiana (2011).

Il blitz di Igli Tare, superata la concorrenza del Napoli

Allegri, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, tornerà quindi a Milanello dopo 11 anni. Nelle scorse ore si era parlato anche di un interessamento del Napoli che dovrebbe rimanere orfano di Antonio Conte, dato in partenza.

Il ‘blitz‘ di Tare avrebbe rotto gli indugi, con i rossoneri che hanno superato la concorrenza dei neo campioni d’Italia incassando il sì di ‘Max’.

Per Allegri una delle sfide più difficili della carriera

L’allenatore livornese è reduce da un anno sabbatico, seguito all’esonero da parte della Juventus. Ora, ad attenderlo una sfida tra le più difficili della sua carriera.

Il Milan ha avuto una stagione tutt’altro che positiva. C’è la necessità di attuare una rivoluzione. La dirigenza del ‘Diavolo‘ ha individuato in ‘Max’ l’uomo giusto per tentare di dare una svolta ai risultati in campo.

Il livornese parte con un leggero vantaggio, quello di conoscere l’ambiente e le pressioni che lo attendono. L’arrivo di Allegri è il primo grande colpo dell’estate rossonera dopo l’arrivo di Tare.