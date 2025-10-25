Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata eseguita nei giorni scorsi una misura cautelare con applicazione del braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di Cori, accusato di maltrattamenti nei confronti dell’ex coniuge. Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina su richiesta della Procura, a seguito di una denuncia presentata dalla donna.

Le indagini e la denuncia della vittima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dopo che una donna si è rivolta alle forze dell’ordine denunciando di essere vittima di maltrattamenti da parte dell’ex marito. La denuncia ha dato il via a una serie di approfondimenti condotti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cisterna di Latina, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.

Minacce, offese e aggressioni: il quadro accusatorio

Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico dell’uomo, che sarebbe stato responsabile di minacce, offese e aggressioni fisiche e psicologiche nei confronti dell’ex coniuge. In alcune occasioni, tali episodi sarebbero avvenuti anche alla presenza dei figli minori della coppia, aggravando ulteriormente la posizione dell’indagato.

Controlli e pressioni psicologiche

Secondo quanto emerso dalle indagini, nel corso del 2024 l’uomo avrebbe tentato di controllare i movimenti della donna installando un dispositivo GPS sulla sua autovettura. Inoltre, l’avrebbe costretta a firmare un documento in cui si impegnava a seguire un percorso terapeutico di coppia, subordinando eventuali richieste economiche all’esito di tale percorso. Il tutto si sarebbe svolto in un contesto di presunti tradimenti coniugali, che avrebbero contribuito a inasprire i rapporti tra i due ex coniugi.

La tutela della vittima e dei figli

Dopo la denuncia, la donna e i figli minori sono stati collocati in una struttura protetta, a tutela della loro sicurezza. Gli investigatori hanno quindi avviato indagini approfondite, ascoltando testimoni e analizzando i messaggi e le comunicazioni vocali intercorse tra le parti, al fine di ricostruire la dinamica dei fatti e raccogliere ulteriori elementi probatori.

L’esecuzione della misura cautelare

Alla luce degli elementi raccolti, l’Autorità Giudiziaria ha richiesto l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento con controllo tramite braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dal personale del Commissariato di Cisterna di Latina.

