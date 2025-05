Elezioni Comunali in Trentino Alto Adige oggi domenica 4 maggio, i candidati e quando e come si vota

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Con anticipo sul resto d’Italia, il Trentino Alto Adige torna alle urne. I cittadini della Regione votano alle Elezioni Comunali domenica 4 maggio, in 256 comuni, 111 in Alto Adige e 145 in Trentino. Si eleggono i nuovi sindaci e si rinnovano i Consigli comunali, anche nelle città di Trento e Bolzano. Chi sono i principali candidati.

Le Elezioni Comunali in Trentino Alto Adige

Mentre il resto d’Italia voterà il 25 e il 25 maggio, si svolgono domenica 4 maggio le Elezioni Comunali in Trentino Alto Adige.

La Regione a statuto speciale è chiamata a votare per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i Consigli comunali in 256 comuni.

Fonte foto: ANSA Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli

Seggi aperti dalle ore 7:00 alle ore 22:00 del 4 maggio, con lo spoglio da effettuarsi appena le operazioni di voto si concluderanno.

Fissato per domenica 18 maggio l’eventuale turno di ballottaggio.

I candidati di Trento

Da oltre trent’anni il Comune di Trento è guidato dal centrosinistra. Attualmente, sindaco è Franco Ianeselli.

Ianeselli si ricandida per un secondo mandato, dove è dato per favorito grazie al sostegno di Pd, Campobase, Verdi e Sinistra e le liste civiche Sì Trento, Insieme per Trento e Intesa per Trento.

Candidata per il Movimento 5 Stelle è Giulia Bortolotti, capo del Consiglio del sistema educativo.

La coalizione di centrodestra formata da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia sostene Ilaria Goio, imprenditrice 51enne.

Il Partito autonomista trentino tirolese appoggia il pompiere 25enne Andrea Demarchi; la lista Generazione Trento presenta l’ex del Pd Claudio Geat.

I candidati di Bolzano

A differenza di quello di Trento, il sindaco di Bolzano, raggiunto il limite di mandati, non può più ricandidarsi.

A prendere il posto di Renzo Caramaschi potrebbe essere l’assessore Juri Andriollo, sostenuto da Pd, Verdi e Sinistra e alcune liste civiche.

Per il centrodestra sfida Andriollo il presidente del Cna Alto Adige Claudio Corrarati, appoggiato da FdI, Lega e Fi.

Se Corrarati dovesse vincere, sarebbe il primo sindaco di centrodestra nella storia di Bolzano.

Il Movimento 5 Stelle e Rifondazione Comunista sono uniti nel proporre come prossimo sindaco l’insegnante Simonetta Lucchi.

Il vicesindaco Stephan Konder corre con la Südtiroler Volkspartei, mentre il partito di centrosinistra Team K schiera Matthias Cologna.