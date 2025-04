Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi, quando inizia il reality e chi sono gli altri concorrenti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ci sarà anche Mario Adinolfi nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi in partenza nei prossimi giorni su Canale 5. Per il politico fondatore del Popolo della Famiglia sarà la prima partecipazione a un reality show: A condurre il programma sarà per la prima volta Veronica Gentili, con il ritorno di Simona Ventura in veste di opinionista.

Quando inizia l’Isola dei Famosi

Torna l’Isola dei Famosi, l’edizione numero 19 del noto reality show partirà mercoledì 7 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

A condurre lo show sarà per la prima volta Veronica Gentili, giornalista e volto de Le Iene.

Fonte foto: IPA Veronica Gentili, al debutto alla conduzione dell’Isola dei Famosi

Sarà accompagnata in studio da Simona Ventura, che torna all’Isola in veste di opinionista, e da Pierpaolo Pretelli, che sarà l’inviato in Honduras.

Mario Adinolfi tra i naufraghi

Sono già stati annunciati i primi 14 concorrenti dell’Isola dei Famosi; a questi, riporta Davide Maggio, si aggiungerà anche Mario Adinolfi.

Per il giornalista e politico, ex deputato del Partito Democratico e fondatore del Popolo della Famiglia, si tratta di un’esperienza inedita: l’Isola sarà il suo primo reality show.

Noto per le sue posizioni fortemente conservatrici di ispirazione cattolica, accusato più volte di omofobia e transfobia, è un personaggio divisivo e abituato ad alimentare polemiche e dibattiti.

Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi

Con Mario Adinolfi sale a 15 il numero dei naufraghi pronti a mettersi in gioco in Honduras.

Questo l’elenco degli altri concorrenti già ufficializzati nel cast dell’Isola dei Famosi:

il cantante Paolo Vallesi

l’ex tennista Camila Giorgi

l’attrice Loredana Cannata

il comico Omar Fantini

l’attore Mirko Frezza

il cantante Angelo Famao

Cristina Plevani , vincitrice della prima edizione del Grande Fratello

, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Nunzio Stancampiano , ex concorrente di Amici

, ex concorrente di Amici Chiara Balistreri , nota sui social per aver raccontato il dramma della violenza subita

, nota sui social per aver raccontato il dramma della violenza subita la conduttrice Patrizia Rossetti

la showgirl Antonella Mosetti

Teresanna Pugliese , ex tronista di Uomini e Donne

, ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Tano , figlio di Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo

, figlio di Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo Carly Tommasini, modella transgender