Mauro Corona commosso in tv per la morte del suo cane Kurt: "Un'infezione se l'è portato via in due giorni"

Durante la puntata di “È sempre Cartabianca” di martedì 27 maggio, Mauro Corona ha annunciato in diretta la scomparsa del suo cane Kurt. Un’infezione improvvisa lo ha portato via in un paio di giorni. L’alpinista e scrittore friulano è apparso visibilmente commosso, raccontando il dolore per la perdita del suo fedele compagno a quattro zampe che, racconta, era anche uno speciale “correttore di bozze”.

Il commovente annuncio di Mauro Corona in diretta tv

Nel corso della trasmissione di Rete 4 condotta da Bianca Berlinguer, Mauro Corona ha raccontato uno dei momenti più dolorosi della sua vita recente.

Il suo cane Kurt, che da oltre undici anni lo accompagnava tra le montagne, nei boschi e nei lunghi pomeriggi di scrittura, è morto a causa di una grave infezione che lo ha stroncato in pochissime ore.

Fonte foto: IPA

L’alpinista e scrittore Mauro Corona

“Sì, è morto ieri – ha detto Corona – improvvisamente un’infezione se l’è portato via. Hanno provato a salvarlo in ogni modo. Mi manca qualcuno che, quando arrivi, salta, gioisce, che ama senza chiedere nulla”.

Le lacrime dello scrittore

Corona ha parlato con voce rotta e sguardo perso. Le lacrime erano visibili mentre descriveva l’ultima visita alla clinica veterinaria dove ha potuto vedere il suo amico per l’ultima volta.

“Non si muoveva più e mi sono venute le lacrime – ha raccontato – Chi ha un cane, sa di cosa parlo. Gli animali non mettono il muso, non sono permalosi”.

Un momento di profonda umanità condivisa in tv, che ha commosso anche il pubblico da casa e la conduttrice, che gli ha lasciato spazio per il suo saluto.

Un cane “correttore di bozze”

Poche ore dopo, sui profili social dello scrittore, è comparso un post: “Dopo 11 anni di fedele, paziente, silenziosa compagnia, il nostro Kurt se n’è andato esprimendo dagli occhi stanchi la gratitudine di chi ama senza chiedere nulla”.

Corona ha sempre condiviso molto del suo rapporto con i cani, in particolare Kurt, che spesso lo accompagnava anche nei suoi scritti e nelle foto tra la neve, nella “tana” o tra i boschi di Erto.

Una volta Corona lo aveva definito “un correttore di bozze speciale”.