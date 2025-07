Meteo allerta arancione per temporali in Lombardia, Italia divisa in due con picchi di 40 gradi al Sud

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Le previsioni meteo della settimana segnalano un’Italia divisa in due: a Sud una nuova ondata di calore, a Nord l’allerta maltempo di livello arancione. Sul resto d’Italia il tempo è stabile, ma si attendono aumenti di temperatura e piogge sparse.

Allerta in Lombardia

Primo segnale del maltempo in Italia è la dichiarazione di allerta arancione su tutto il territorio della Lombardia. Lunedì 21 luglio porta con sé instabilità marcata, tra rovesci, temporali e raffiche di vento.

La perturbazione è in transito su tutta l’Europa centrale e tutto il Nord sarà coinvolto in diversi modi. In particolare, scrivono i siti specializzati, il maltempo in arrivo è la perturbazione n. 8 di luglio, proveniente dalla Francia.

ANSA Turisti accaldati in Italia durante l’ultima ondata di calore

È proprio per il suo passaggio che sono previsti rovesci e temporali su Alpi e Nord-Ovest Veneto. Nel pomeriggio la perturbazione si allargherà a Piemonte e Lombardia, dove è stato diramato l’allarme per il rischio di grandine.

Ondata di calore sopra i 40°

A partire dalla settimana del 21 luglio, il Sud Italia sarà investito da una nuova ondata di calore. Il Centro, il Sud e le isole saranno i più colpiti. Secondo le attuali proiezioni, sono previsti picchi oltre i 40 °C nelle zone interne di Sardegna, Sicilia e regioni meridionali.

A dare forza all’ondata di calore è l’anticiclone nord-africano, che si è consolidato sul Mediterraneo. La sua presenza conferma l’aumento delle temperature.

Previsioni del 22 luglio

Se il primo giorno della settimana (21 luglio) l’Italia appare divisa in due tra perturbazioni e caldo estremo, da martedì 22 luglio la situazione si consolida e si ripropone. A Nord la nuvolosità si farà più compatta tra Emilia, basso Veneto e alto settore adriatico.

Previste precipitazioni tra Alpi e Prealpi del Nord-Est. Mentre nel resto d’Italia il tempo è stabile, con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Si escludono piogge intense.

Al Sud invece le temperature continueranno a salire. In Sicilia, in particolare nell’entroterra, le temperature toccheranno e supereranno i 40 °C, con picchi di 42-43 °C.