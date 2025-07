Morte Matthew Perry, il medico Salvador Plasencia si dichiara colpevole: rischia 40 anni di carcere

Salvador Plasencia ha ammesso la sua responsabilità per la morte di Matthew Perry, l’attore amato in tutto il mondo per il ruolo di Chandler Bing in Friends, trovato senza vita nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles nell’ottobre 2023. Lo ha fatto in un’aula del tribunale federale di Los Angeles, dichiarandosi colpevole di quattro capi d’accusa per somministrazione illegale di ketamina. Ora rischia fino a 40 anni di carcere.

Morte Matthew Perry, Salvador Plasencia si dichiara colpevole

Come riporta Adnkronos, secondo quanto ricostruito dall’inchiesta federale Plasencia si procurava la ketamina tramite un altro medico, il dottor Mark Chavez, anch’egli sotto accusa e oggi collaborativo.

La comprava per pochi dollari e la rivendeva a cifre esorbitanti a Perry: fino a 2.000 dollari a flacone, in quello che gli inquirenti definiscono “un mercato nero su misura per le celebrità”.

Getty

Quattro dei protagonisti di Friends: Matthew Perry è il primo a destra

Tra le accuse più gravi emerse dai documenti processuali, anche un messaggio inquietante inviato dal medico pochi giorni prima della morte dell’attore: “Mi chiedo quanto mi pagherà questo idiota”.

Parole che, secondo i pubblici ministeri, confermano la natura predatoria del comportamento del medico.

Cinque indagati per la morte di Matthew Perry

L’indagine non riguarda solo Plasencia. Sono cinque in totale le persone indagate: tra queste anche Jasveen Sangha, soprannominata “la regina della ketamina” a Hollywood, accusata di aver fornito la dose fatale. Sangha si è dichiarata innocente ma, se condannata, potrebbe essere condannata all’ergastolo.

Collaborano con la giustizia anche l’assistente personale di Perry e un intermediario. Plasencia, dal canto suo, ha comunicato tramite i legali di essere intenzionato a rinunciare alla licenza medica entro sei settimane.

Il 3 dicembre è fissata l’udienza per la condanna, che potrebbe includere, oltre alla detenzione, anche una multa da due milioni di dollari e tre anni di libertà vigilata.

Le cause della morte

Il rapporto dell’autopsia ha confermato che Matthew Perry è morto per effetti acuti della ketamina, seguiti da annegamento nella vasca.

Al momento della scoperta del corpo, l’attore era già privo di vita da diverse ore. Una conclusione tragica che ha scosso Hollywood e i fan di Friends in tutto il mondo.

Salvador Plasencia ha detto di essere profondamente dispiaciuto e di aver fallito nel proteggere un paziente vulnerabile. Ma il suo rimorso potrebbe non bastare: le sue azioni lo mettono ora di fronte a una pena tra le più dure previste dal sistema giudiziario federale.