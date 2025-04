Papa Francesco santo? Cosa pensano i cardinali sulla beatificazione di Bergoglio

Dopo la morte di Papa Francesco, molti credenti stanno chiedendo che il pontefice sia fatto santo ma non è stata avviata alcuna petizione. A differenza di quanto avvenne quando morì Giovanni Paolo II, quando i cardinali si mossero con un processo di canonizzazione accelerato, per Bergoglio si punterebbe a un processo ordinario o a nessun processo.

Le differenze tra Papa Francesco e Giovanni Paolo II

Quando morì Giovanni Paolo II, in piazza San Pietro comparve uno striscione con la scritta “Santo subito“. Dal basso venne avviata una straordinaria iniziativa popolare basata sulla fama di santità del Papa polacco e i cardinali decisero di seguire il volere dei fedeli.

Nelle congregazioni generali precedenti al Conclave, fu fatta girare tra i cardinali una petizione per proclamare Karol Wojtyla santo per acclamazione, saltando tutti i passaggi procedurali che erano richiesti per la canonizzazione.

Una volta eletto Benedetto XVI aprì il processo di canonizzazione prima di aver fatto passare cinque anni dalla morte. Nel 2014 fu proprio Papa Francesco a celebrare la canonizzazione di Giovanni Paolo II, proclamando santo insieme a lui Giovanni XXIII.

Con la morte di Papa Francesco il contesto sembra diverso e non ci sarebbe stato quel grido “Santo subito” come per Giovanni Paolo II.

Cosa pensano i cardinali sulla canonizzazione di Bergoglio

Seppur siano arrivato oltre quattrocentomila fedeli a rendere omaggio al Papa “venuto dalla fine del mondo“, la sua fama di santità non sembra sia così decisiva. Nessuna petizione è stata avviata e per il momento non è previsto un processo di canonizzazione, né anticipato né da fare in seguito.

All’interno della Chiesa ci sarebbe anche l’intenzione di fare un passo indietro e ridurre il numero di Papi santi che, solo nel XX secolo, sono stati cinque (otto se si considerano anche i beati e venerabili).

Tralasciando gli albori della cristianità, ma nella storia c’è stata una tale concentrazione di pontefici canonizzati.

Attualmente la direzione sarebbe quella di un ritorno al passato e quindi i cardinali potrebbero decidere di non canonizzare Papa Francesco.