Scuole chiuse da Genova a Taranto per elezioni dal 24 al 27 maggio, a Napoli il 23 per il match scudetto

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

A causa di elezioni e scioperi, molte scuole in tutta Italia resteranno chiuse nei prossimi giorni. Venerdì 23 maggio a Napoli, in concomitanza dello sciopero e del match scudetto tra Napoli e Cagliari, diverse scuole hanno anticipato l’orario di chiusura. Causa elezioni, invece, nel resto d’Italia numerosi istituti scolastici resteranno chiusi dal 24 al 27 maggio.

Scuole chiuse causa elezioni amministrative

I prossimi saranno giorni complicati per numerosi studenti italiani. Domenica 25 e lunedì 26 maggio si voterà in 117 comuni, di cui 31 con popolazione superiore ai 15mila abitanti.

Per consentire la preparazione dei seggi, le operazioni di voto e il successivo spoglio, le scuole che ospiteranno le urne dovranno sospendere le lezioni a partire dal pomeriggio di venerdì 23 maggio. Gli studenti potranno fare ritorno in aula solamente mercoledì 28 maggio.

Fonte foto: ANSA

Scuole chiuse in occasione delle elezioni amministrative in 117 comuni italiani

Le date di chiusura delle scuole

Nei 31 comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti (inclusi i capoluoghi Genova, Ravenna, Taranto e Matera) le elezioni potrebbero proseguire con il turno di ballottaggio. Il secondo turno è previsto domenica 8 e lunedì 9 giugno, in concomitanza con il voto per i cinque quesiti referendari.

Quindi, ricapitolando, le scuole che ospiteranno i seggi delle elezioni amministrative in 117 comuni italiani resteranno chiuse sabato 24 e lunedì 26 maggio e martedì 27 maggio.

Il ritorno in aula, per permettere le operazioni di spoglio e di ripristino delle aule, sarà quindi mercoledì 28 maggio. Le stesse scuole resteranno poi chiuse lunedì 9 giugno, quando si voterà per i referendum e per gli eventuali ballottaggi.

La situazione a Napoli per il match scudetto contro il Cagliari

A Napoli, dove non si vota per le elezioni amministrative, sono comunque previste chiusure nelle scuole. Oltre ovviamente a lunedì 9 giugno, per il referendum, anche domani, venerdì 23 maggio, ci saranno degli orari differenti.

Alle 20:45 lo stadio Diego Armando Maradona, infatti, ospiterà la partita di Serie A tra Napoli e Cagliari, che potrebbe assegnare lo scudetto proprio al Napoli. Il Comune ha messo a punto un piano viabilità in occasione della partita. Inoltre, nello stesso giorno è previsto uno sciopero del comparto scuola indetto dai sindacati CSLE e CONALPE.

Diverse scuole superiori, come il Pansini, il Morante e il Nitti, hanno comunicato la sospensione delle attività pomeridiane e la chiusura anticipata alle 13 o alle 14 per motivi di ordine pubblico. A causa dello sciopero dei treni, previsto sempre venerdì 23 maggio, l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ha comunicato l’attivazione della didattica a distanza per tutti i corsi di laurea.