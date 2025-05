Napoli - Cagliari si vedrà in chiaro ma solo sui 56 maxischermi sparsi in tutta la città

Maxischermi in piazza a Napoli e in provincia, venerdì 23 maggio, per assistere alla diretta della partita Napoli-Cagliari alle 20:45 che sarà trasmessa in chiaro dal primo minuto. Il match potrebbe assegnare lo scudetto del Campionato di Serie A 2024-2025.

I maxischermi nelle piazze di 53 comuni

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari ha disposto, con ordinanza ex art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la trasmissione in diretta della competizione sportiva, con eventuale premiazione e spettacolo, sui maxischermi allestiti nelle Piazze del Plebiscito, Giovanni Paolo II e Mercato e nelle principali Piazze di 53 Comuni dell’area metropolitana.

La partita Napoli – Cagliari si vedrà dal primo minuto, a differenza di due anni fa quando, in occasione dell’ultima partita contro la Sampdoria, nelle piazze fu visibile solo il secondo tempo.

Fonte foto: IPA

Maxischermi a Napoli

“Il provvedimento prefettizio è stato emanato sulla base degli esiti delle riunioni dl Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e di una proficua interlocuzione con la Lega Serie A e DAZN, al fine di consentire, al maggior numero possibile di cittadini, la visione dell’evento in una cornice di sicurezza e tranquillità”, si legge nel comunicato.

Le città in cui sono previsti i maxischermi

Da quanto riporta Fanpage, i Comuni del Napoletano e del Casertano che hanno annunciato i maxi-schermi nelle piazze, al momento sono:

Acerra

Afragola

Agerola

Arzano

Bacoli

Boscoreale

Boscotrecase

Brusciano

Calvizzano

Cardito

Casalnuovo

Casamicciola Terme

Casola di Napoli

Casoria

Castellammare di Stabia

Castello di Cisterna

Cercola

Cicciano

Crispano

Ercolano

Frattamaggiore

Frattaminore

Gragnano

Liveri

Marano

Marigliano

Massa di Somma

Monte di Procida

Mugnano

Nola

Ottaviano

Palma Campania

Pollena Trocchia

Pomigliano d’Arco

Pompei

Portici

Pozzuoli

Qualiano

Quarto

San Gennaro Vesuviano

San Giorgio a Cremano

San Giuseppe Vesuviano

Sant’Anastasia

Sant’Antimo

Saviano

Scisciano

Somma Vesuviana

Terzigno

Torre Annunziata

Trecase

Tufino

Villaricca

Visciano.

Il Napoli al momento è primo in classifica, a una giornata dalla fine, con un punto di distacco dall’Inter, che sempre venerdì affronterà in trasferta il Como.

Raddoppiano La domenica sportiva e Pressing

Come si legge su Davide Maggio, per le due partite di serie A che si giocheranno in contemporanea, Napoli-Cagliari e Como-Inter, La Domenica Sportiva e Pressing raddoppiano.

La Domenica Sportiva avrà un doppio studio con postazione a Napoli con Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Lele Adani ed Eraldo Pecci, e a Milano con Laura Bart, Furio Zara e Mauro Bergonzi al Var. Due postazioni allestite allo stadio Diego Armando Maradona e due dedicate alla sponda nerazzurra, una dallo stadio Sinigaglia di Como, l’altra da piazza Duomo a Milano.

Pressing torna su Canale 5 proprio nell’ultima giornata, che vedrà la trasmissione andare in onda in seconda serata sia venerdì (dopo la mezzanotte, al termine di Tradimento) che domenica. Confermata la squadra di opinionisti e inviati di ogni settimana, guidata da Massimo Callegari e Monica Bertini.