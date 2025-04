Su WhatsApp c'è veramente un cestino nascosto? Nessuna novità, come svuotarlo per liberare spazio

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia di un presunto “cestino nascosto” su WhatsApp, come se si trattasse di una nuova funzione segreta. In realtà non c’è nulla di nuovo: la funzione esiste da anni e consente semplicemente di eliminare file per recuperare spazio sul proprio dispositivo. Non è richiesto alcun aggiornamento e l’operazione può essere eseguita in pochi passaggi.

WhatsApp e il “cestino nascosto”: una funzione sempre esistita

Il cosiddetto “cestino nascosto” di WhatsApp non è una nuova funzionalità né tantomeno una scoperta recente, ma si tratta semplicemente della sezione di gestione dello spazio di archiviazione, presente da anni nell’app.

L’espressione “cestino nascosto” è diventata recentemente virale solo per effetto di una comunicazione semplificata sui social, ma non riflette alcuna novità, dato che la funzione è accessibile in modo diretto attraverso le impostazioni dell’applicazione, senza bisogno di aggiornamenti o modifiche.

Come utilizzare il presunto "cestino nascosto" di WhatsApp per liberare spazio sullo smartphone

Non esiste una cartella separata dove finiscono temporaneamente i file cancellati, come avviene nei computer: ciò che viene eliminato sparisce in modo definitivo dal dispositivo. L’opzione consente di visualizzare tutti i contenuti multimediali accumulati nelle chat, selezionare quelli superflui ed eliminarli in maniera selettiva. Si tratta, quindi, di uno strumento utile ma ben noto agli utenti più attenti.

Come svuotare il cestino nascosto su WhatsApp

Per accedere a questa funzione basta aprire WhatsApp, entrare nel menu “Impostazioni”, selezionare “Spazio e dati” e poi “Gestisci spazio”.

Da lì è possibile visualizzare tutti i file presenti sull’app, ordinati per dimensione o tipo di contenuto, e cancellare quelli non più necessari.

L’app consente anche di vedere quali chat occupano più memoria e di eliminare rapidamente gli elementi più pesanti, come video o file audio. Il procedimento non richiede aggiornamenti e può essere eseguito in qualsiasi momento.

Perché liberare spazio con il cestino nascosto di WhatsApp

Utilizzare questa funzione può essere utile soprattutto su dispositivi con memoria limitata. WhatsApp tende ad accumulare molti dati multimediali nel tempo, contribuendo a riempire la memoria del telefono.

Svuotare periodicamente i contenuti archiviati consente non solo di guadagnare spazio utile, ma anche di migliorare le prestazioni generali del dispositivo.

Non si tratta quindi di una novità, ma di una buona pratica di manutenzione che può essere adottata regolarmente per mantenere la stabilità delle prestazioni del nostro smartphone, evitando di riempirlo di file che non ci servono più.