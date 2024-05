Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Debutta a giugno la nuova Bentley Continental GT

La nuova Bentley Continental GT, la quarta generazione di una serie molto fortunata, sarà presentata a giugno. Si tratta della prima auto costruita con il nuovo gruppo propulsore Ultra Performance Hybrid di Bentley. Insomma, dietro a questa colossale fuoriserie, in grado di abbinare comfort e performance a cinque stelle, risiede un’attenzione particolare. Il mondo dell’extra lusso non vede l’ora di metterci sopra le mani, per poter sfilare sulle strade del Principato di Monaco o per le calde strade della Costa Smeralda durante l’estate.

La Bentley più potente di sempre

Questa regale Bentley vuole fare sul serio. Non si parla solo di placida aristocrazia, ma anche di una seria arroganza dovuta a una potenza di 782 CV e una coppia di 1000 Nm, abbinata a 80 km di autonomia solo elettrica e a un valore di CO2 (WLTP) inferiore a 50 g/km. La nuova Continental GT segna un significativo passo avanti per Bentley. Non soltanto, perché la fuoriserie britannica sarà l’auto stradale più potente e più coinvolgente nei 105 anni di storia dell’azienda, oltre che la più sostenibile. Pur mantenendo l’artigianalità e la cura dei materiali pregiati che sono sinonimo di tutte le Bentley.

Il telaio di ultima generazione comprende la trazione integrale attiva con torque vectoring, le quattro ruote sterzanti, il differenziale a slittamento limitato elettronico, il controllo antirollio attivo da 48 V e i nuovi ammortizzatori a doppia valvola avanzati. Un nuovo design e una nuova serie di tecnologie completano un pacchetto veramente eccitante.

Un pezzo di storia per Bentley

Presentata originariamente nel 2002, la Bentley Continental GT ha dato permesso la rinascita di Bentley. L’auto avrebbe trasformato l’azienda, catalizzando un aumento di dieci volte delle vendite e ridefinendo Bentley nell’era moderna. Sia il design ispirato che le celebri prestazioni della Continental GT traggono ispirazione dalla R Type Continental del 1952, l’auto a quattro posti più veloce del mondo all’epoca, che definì il concetto di Grand Tourer di lusso. Si trattava di un’auto da crociera a lunga percorrenza per attraversare il continente, da cui deriva il nome. La Continental GT adottò le stesse tre linee chiave del design: la linea dirompete, coda appena pronunciata e tetto spiovente.

L’impatto della Continental GT fu straordinario: nel giro di quattro anni, le vendite annuali di Bentley passarono da circa 1.000 auto a oltre 10.000. La seconda generazione della Continental GT è stata presentata a Parigi nel 2010, con ordini a partire da ottobre e consegne all’inizio del 2011. La seconda generazione è stata lanciata con il W12, ma è stata seguita da un nuovo V8 da 4,0 litri introdotto nel 2012. Nel 2018 è arrivata una terza generazione, basata su una piattaforma nuova e appositamente costruita, con un nuovo motore, nuove sospensioni, una nuova architettura elettrica, una nuova tecnologia e un nuovo design degli interni e degli esterni, che insieme definiscono un nuovo punto di riferimento per il settore delle GT di lusso, ormai altamente competitivo.

Al debutto a giugno

A livello globale, la Bentley Continental GT è il secondo modello più popolare di Bentley (dopo la Bentayga) e una Bentley su tre venduta è una Continental GT. All’inizio del prossimo anno, il 100.000° esemplare di questa iconica Grand Tourer sarà prodotto a mano nella Dream Factory di Bentley a Crewe, in Inghilterra. A giugno la quarta generazione avrà un compito arduo, quello di proseguire in questa striscia di successo incredibile.