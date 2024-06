Fra i tatuaggi di auto più particolari non potevamo non annoverare quello di questo ragazzo: più di un simbolo, è un quadro. Sulla pelle è impressa una scena che raffigura un’auto d’epoca che sfreccia in un paesaggio desertico, evocando un sentimento di libertà che può derivare da un ricordo o, chissà, un sogno da realizzare, per un’avventura “on the road” che durerà per sempre.