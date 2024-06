Le Fiat che non vedremo mai in Italia

Fiat è un marchio sempre meno italiano e sempre più internazionale. Quanto volte lo avremo detto? Ma, soprattutto, quante volte lo avranno detto i lavoratori della nostra penisola? Fin dalla fondazione il gruppo Stellantis ha preferito adottare su un approccio globale, e il Lingotto non è così legato al tricolore. Ogni territorio presidiato dalla Casa oggi diretta da Olivier François dispone di specifiche unicità, da qui l’idea di proporre degli esemplari esclusivamente in alcune aree selezionate. Quelli che andremo a conoscere non vedremo mai lungo lo Stivale, a meno di ripensamenti improbabili.