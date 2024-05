Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Jeep La Jeep Avenger sarà protagonista del porte aperte in programma il 18 e il 19 maggio

Se non sei social, sei “out”. Da questa piccola, grande verità, che interessa non solo le persone, ma anche e soprattutto le aziende nasce The Followers, il nuovo spot targato Jeep. Soprattutto i Millennial (buona parte, almeno) passano diverse ore della propria giornata sulle moderne piattaforme di comunicazione, ed è cruciale farne parte Tuttavia, il marchio statunitense, parte di Stellantis, non dimentica nemmeno da dove viene.

Porte aperte nel week-end

Il contatto diretto con la natura e la libertà di scelta sono due principi intoccabili, confluiti pure nella progettazione della nuova Avenger e-Hybrid, protagonista del porte aperte di sabato 18 e domenica 19 maggio. Grintosa e tenace, l’allettante proposta della gamma Jeep consente di esplorare paesaggi incontaminati e immortalare istantanee memorabili, da condividere online.

In concomitanza, contribuisce ad allontanarsi dai frenetici ritmi quotidiani, dove, indaffarati tra lavoro e privato, il tempo libero, da dedicare a passioni e interessi, è sempre meno. Con la sua invidiabile capacità di affrontare ogni tipo di terreno, compreso quello più accidentato, il conducente ha l’opportunità di riscoprire la parte ancestrale di sé. In luoghi remoti, dove internet non arriva, il SUV in salsa americana si destreggia in completa disinvoltura.

Il powertrain e-Hybrid trasmette emozioni, nel rispetto dell’ecosistema, troppo spesso maltrattato dall’uomo nei decenni passati. All’unità termica da 100 CV aggiunge un modulo elettrico da 21 kW, per un’esperienza di guida fluida e silenziosa. La batteria agli ioni di litio da 0,9 kWh assicura una circolazione a zero emissioni a basse velocità e riduce le emissioni di anidride carbonica.

In base alle condizioni esterne, il sistema intelligente gestisce automaticamente il passaggio tra le diverse modalità di propulsione (combustione interna, ibrida, elettrica). Il “cuore pulsante” è disponibile pure sui rinnovati Sport Utility Renegade e Compass Model Year 2024 (MY24), così da beneficiare di un’efficienza e di prestazioni ottimali. Il propulsore turbo GSE da 1.500 cm3, un quattro cilindri turbobenzina con ciclo di funzionamento Miller che genera 130 CV e 240 Nm di coppia motrice massima, coniuga potenza e bassi consumi.

Completano il quadro tecnico i meccanismi di frenata intelligente e di generazione dell’avviamento azionato a cinghia (Belt Starter Generator). Raffreddato ad aria, il pacco batteria compatto da 48V, avente una capacità di 17,5 Ah e 0,8 kWh, assicura un grande accumulo di energia da usufruire nella circolazione in modalità ibrida.

Il resto della gamma

Se il portafoglio prodotti di Jeep era già ricco, ora lo è ancor più. L’apertura nei confronti delle varie alimentazioni appare la scelta migliore, condivisa da diversi brand concorrenti. Attualmente rimane difficile lanciarsi in pronostici sul futuro della mobilità. Perché la classe politica, nazionale e comunitaria promuove il full electric, mentre la clientela predilige l’ibrido e i motori termici.

Tenere i piedi in più scarpe significa farsi trovare pronti a qualunque scenario. Nel frattempo, Jeep brinda agli ottimi numeri maturati durante il primo scorcio del 2024. Se l’Avenger è il SUV di segmento B best seller nel primo quadrimestre in Italia, Renegade comanda tra i B-SUV plug-in con la proposta 4xe. Il rinnovamento e-Hybrid punta ad accontentare un bacino di utenti in costante crescita.