Il crossover di Nissan si rinnova e indossa un colore che in passato ha garantito un enorme successo. Tante le novità per la Juke, anche all'interno

Fonte: Ufficio Stampa Nissan Un colore di successo riproposto sulla Nissan Juke

Nissan Juke è un modello di ampio respiro e di grande successo nella galassia del costruttore nipponico. Il crossover da città, sbarazzino e frizzante, si rinnova e lo fa indossando una veste familiare e che in passato ha portato a fragorosi consensi: la livrea gialla.

Questo colore torna a furor di popolo su spinta dei clienti, nostalgici della prima generazione, anche se adesso è più chiaro e moderno rispetto a quello del passato, ed è esaltato dal contrasto col nero del tetto, degli specchietti, degli inserti sui passaruota, della griglia frontale e dei montanti. Un’ottima combinazione estetica.

Novità anche nell’abitacolo

La Nissan Juke, oltre a sfoggiare orgogliosamente la nuova vernice, mette a referto alcuni aggiornamenti anche in chiave abitacolo, dove compare un nuovo infotainment centrale con schermo da 12,3 pollici, inclinato di 8° verso il guidatore per facilitarne la lettura e l’uso dei comandi a sfioramento. Il sistema è dotato di una grafica nuova e intuitiva oltre che di un riconoscimento vocale reso ancora più brillante da una valida gamma di frasi, espressioni e comandi. Oltre a Apple CarPlay, ora anche Android Auto è WiFi.

Inedito anche il quadro strumenti, con schermo digitale TFT da 12,3 pollici ad alta risoluzione con grafica e contenuti ampiamente personalizzabili. Nella parte centrale dello schermo, tra gli indicatori di velocità e il contagiri, è selezionabile anche una lista di informazioni importanti, tra i quali ci sono: dati e mappa di navigazione, consumi di combustibile, pressione degli pneumatici e impianto audio. A tali informazioni si accede tramite comandi sul volante.

All’interno della versione N-Sport sono presenti finiture in giallo nella parte superiore del quadro strumenti, alla base del nuovo infotainment e in corrispondenza delle bocchette d’aerazione. Inoltre, i sedili N-Sport possiedono la base e il montante trapuntati, inserti in Alcantara gialla nella parte superiore esterna, cuciture gialle e la scritta “Juke” focalizzata all’altezza delle spalle sul montante del sedile. Una connessione con l’esterno che piace.

Nissan Juke, le motorizzazioni

Nissan Juke è provvista di due soluzioni a livello di motorizzazioni: Hybrid e DIG-T. Il primo è composto da un propulsore Nissan a combustione interna di nuova generazione, sviluppato in modo dedicato al veicolo, che eroga una potenza di 69 kW (94 CV) e una coppia di 148 Nm. Il motore elettrico principale, anche questo Nissan, possiede una potenza di 36 kW (49 CV) e una coppia di 205 Nm. Il powertrain è completato da uno starter ad alta tensione da 15kW, un inverter, una batteria raffreddata a liquido da 1,2 kWh e il cambio multi-mode.

Il secondo, invece, è di tipo termico e corrisponde a un tre cilindri DIG-T da 1,0 litri turbocompresso, da 114 CV di potenza e 180 Nm di coppia (200 Nm con la funzione over torque).

Non solo il giallo

Nel listino di Nissan Juke non c’è solo l’opzione giallo, ma ci sono anche altri colori. Il bianco perlato ha una nuova tonalità di bianco più puro e dall’effetto perlato più marcato, risultato di una nuova formulazione e di un maggior numero di particelle metalliche all’interno della vernice. Il nero metallizzato è stato reso più scuro da una maggiore quantità di pigmento nero carbonio sostituendo le particelle di metallo con particelle di vetro. Lo stile non manca.